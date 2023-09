Rupture pour ce couple de téléréalité bien-aimé

Partager







Aïssa St-Jean et Walide Aouadi avaient conquis le coeur des téléspectateurs lorsqu'ils ont développé une relation devant nos yeux lors d'Occupation Double Martinique, en 2022.

Près d'un an plus tard, leur union est terminée et les fans l'ont appris par l'entremise d'une story Instagram co-signée par Aïssa et Walide.

«On a pensé longuement à la meilleure façon de vous partager la nouvelle, pour se rendre compte qu'aucun mot ne peut décrire concrètement la lourdeur de la chose. C'est alors avec le coeur gros, que nous tenons à vous informer que c'est malheureusement la fin de notre chapitre amoureux ensemble.»

Pour la suite du message, Aïssa adresse particulièrement l'amour reçu jour après jour par le public. «Vous nous aurez vu passer au travers de nos plus beaux moments et tomber en amour dans un contexte hors du commun. On s'est ouvert l'un à l'autre ainsi qu'intégré dans nos vies et nous ne regrettons rien de notre histoire. Partager ces moments qui ne sont aujourd'hui que des souvenirs nous a fait du bien et sachez que nous avons toujours été reconnaissants de la réceptivité dont vous avez fait preuve à nous redécouvrir dans notre quotidien; un tout autre environnement.»

Pour l'épreuve qu'est la rupture, Aïssa et Walide terminent leur message ainsi: «On est confiant que la vie fait bien les choses et qu'un jour, tout prendra son sens, mais pour l'instant on ne vous demande que de l'indulgence dans tout cela pour nous laisser vivre nos émotions en paix. All Love xx.»

Un message tout en douceur pour les deux ex-candidats de téléréalité. On leur souhaite le meilleur pour la suite.

