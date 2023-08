L'influenceuse Rym Nebbak est WOW dans une robe à fente risquée au Portugal

Partager







L'influenceuse et ex-candidate de téléréalité a eu de nombreux compliments à la suite d'une publication d'un look de vacance coloré à souhait.

Rym Nebbak semble passer un merveilleux moment au Portugal. Elle partage de nombreux paysages et moments uniques avec ses abonnés sur Instagram et ses looks sont sublimes. Une robe des plus colorées retient particulièrement l'attention de ses 212 k abonnés.

La robe maxi munie de bretelles spaghetti a un détail particulièrement sexy: une fente qui monte jusqu'au popotin de Rym. Une caractéristique qui est loin de passer inaperçue!

Le dos de la robe est aussi remarquable, tenu simplement par deux ficelles laissant toute la place au bronzage de Rym.

Pour parfaire sa tenue, Rym a opté pour des sandales noires à talon bloc, un sac à main en paille et de simples boucles d'oreilles, laissant briller la robe aux motifs exotiques. Son look beauté est tout aussi sublime avec une tresse haute dégageant son visage et son dos.

Instagram / Rym Nebbak

Rym nous transporte dans ses valises dans ce séjour rêvé au Portugal. On peut admirer différents carrousels de ses activités sur Instagram.

La jeune femme est tout simplement sublime!

