Ce nouveau salon à «bubble tea» de Montréal a une épatante déco en deux dimensions

C'est un intérieur et une décoration vraiment pas comme les autres que propose le tout nouveau salon de thé Deux Saisons sur Le Plateau-Mont-Royal!

Ce commerce qui s'est installé sur la rue Saint-Denis a un décor illusoire en deux dimensions. L'effet créé par les lignes noires dans un décor tout blanc est vraiment épatant – promis, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec votre optométriste.

L'inspiration de Deux Saisons Thé aux Bulles est la Renaissance. Vous en reconnaîtrez des tableaux, qui sont reproduits d'un trait de crayon. De plus, un piano fait partie du décor, ce qui sera parfait pour vos photos Instagram.

On retrouve, dans ce salon de «bubble tea», des saveurs traditionnelles avec des perles de tapioca et des boissons rafraîchissantes colorées, en plus de quelques gourmandises.

Ces types de cafés sont bien populaires en Asie, dont la Corée du Sud. Justement, ceux qui ont vu le film To All The Boys I've Loved Before 3 se souviendront peut-être que les soeurs Covey passent un moment dans un de ces établissements un peu abracadabrants.

To All The Boys I've Loved Before

Deux Saisons est ouvert du lundi au jeudi de 14h à 22h et du vendredi au dimanche de 12h à 22h.

Deux Saisons Thé aux Bulles

3922, rue Saint-Denis, Montréal

