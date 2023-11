Les frères Sam-Éloi Girard et Tom-Éliot Girard réunis dans l’ultime saison de la série «Les bracelets rouges»

Partager







Les deux artistes talentueux qui percent le petit écran dans leurs projets respectifs se donneront maintenant la réplique dans la troisième et dernière saison de la populaire série Les bracelets rouges.

Sam-Éloi a fait ses preuves auprès des téléspectateurs québécois qui se sont attachés à son personnage de Manu dans L’Échappée, à son rôle dans La vie compliquée de Léa Olivier, et à sa présence actuelle dans la quotidienne de renom Indéfendable.

Tom-Éliot, qui a conquis le cœur des adeptes de La Voix en 2020 en participant au concours télévisuel, a aussi évolué dans diverses séries telles que District 31, Kaboum et 30 vies. Il fait également partie de la mouture de la soirée MAMMOUTH.

Les frères Girard se retrouveront sur le plateau de tournage de l’ultime saison de la série à succès Les bracelets rouges pour jouer... des frères!

Ceux-ci ne seront pas les seuls à intégrer l’histoire, car il y aura un lot de nouveaux personnages attachants dans ce dernier volet. Promettant de nombreux rebondissements touchants, cet ajout de belle brochette d’acteurs à la distribution originale viendra nous bouleverser, interprétant de jeunes patients qui traversent la maladie à l’Hôpital de la Rive.

Les nouveaux venus

Pour clore cette série réussie, on découvrira les histoires de Sara (Laurence Barrette), qui souffre d’importants maux de ventre, Simone (Jade Charbonneau), la sœur de Sara, qui trouve refuge dans la consommation de drogue, Thomas (Sam-Éloi Girard), que ses cascades envoient à l’urgence, son frère Zachary (Jayden Boyd), qui filme tous leurs «exploits» à la Jackass, et leur frère aîné, Maxime (Tom-Éliot Girard), casse-cou également, ainsi que Joey (Thomas Delorme), un jeune sauveteur hospitalisé en psychiatrie en raison d’un grave traumatisme.

Les parents de ces nouveaux patients seront brillamment interprétés par Daniel Brière, reconnu pour plusieurs comme le père des trois frères dans la série Les Parent, Marie-Hélène Thibault, Louis-Philippe Dandenault et Anne-Renée Duhaime.

La distribution

En plus d’apprendre à connaître ces nouveaux protagonistes, on retrouvera les comédiens acclamés pour leur juste talent dans cette série poignante. Les fans de l’émission seront ravis de revoir Margot (Margot Blondin), en rémission de son cancer, Félix (Anthony Therrien), toujours entre la vie et la mort après son opération, Kevin (Étienne Galloy), qui poursuit ses travaux communautaires à l’hôpital, Lou (Milya Corbeil-Gauvreau), qui continue son cheminement personnel et Justin (Antoine L'Écuyer), dévasté par la mort de Flavie (Audrey Roger) et qui n’arrive pas à prendre du mieux.

Les acteurs David Savard, Martin Laroche, Julie Beauchemin, Claude Despins, Marie-Chantal Perron, Marcel Leboeuf, Sébastien Delorme, Catherine Renaud, Éric Bernier, Éric Paulhus, Victor Andres Trelles Turgeon, Marie Bernier, Catherine Sénart et Patrice Godin reprendront leurs rôles établis.

La date de sortie

Pour conclure l’histoire de cette trilogie émouvante, les épisodes de la dernière saison prendront place sur les ondes de TVA et TVA+, dès janvier 2024. On ne connaît pas encore la date exacte, mais on sait que cette série adulée sera de retour pour la nouvelle année.

On est impatients de découvrir ce que l’ultime saison nous réserve avec cette belle gang qui se soutient dans les épreuves!

