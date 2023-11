Emi Chicoine et Maxime Gibeault nous révèlent un secret bien gardé dans leur couple sur le tapis rouge du film «Ru»

Partager







Les tourtereaux, follement amoureux depuis plus de deux ans se partagent littéralement TOUT, de la tête aux pieds. Découvrez comment le duo profite de cette chance qui est la leur.

La paire a fait une apparition remarquée en foulant le tapis rouge de la première de Ru, un des films québécois les plus attendus de l’automne qui reprend en adaptation cinématographique le roman à succès de l’autrice Kim Thúy.

Emi et Max étaient tout de noir vêtus. Ces ensembles chics leur conféraient une classe inégalée. Ils en ont profité pour nous confier leur astuce étonnante pour être stylés à tous coups.

Les amoureux peuvent confectionner un style vestimentaire à deux pour une raison bien simple: tout ce qui se trouve dans la garde-robe de Max peut aussi faire à Emi, et vice-versa. Et ce, jusqu’à leurs souliers préférés!

En effet, ces derniers chaussent les mêmes sneakers, ayant la même grandeur de pieds. Autrement, comme ils adorent les looks oversized, ils peuvent en bénéficier tout un chacun. Niveau accessoires, ils s’échangent également leurs petites trouvailles.

Leurs goûts communs se reflètent donc jusque dans leurs tenues de feu! Ayant l’embarras du choix, ceux-ci unissent leurs items mode et ont doublement d’options. Les deux jeunes acteurs pigent mutuellement dans les tiroirs de l’autre, soit le rêve de plusieurs couples.

Lors de cette première de film, Max arborait fièrement la casquette, les souliers et la veste de sa douce. D’autres fois, c’est plutôt Emi qui s’amuse à composer des looks originaux avec les morceaux de son copain.

On connaît maintenant le secret de Max et Emi pour se présenter telles de véritables cartes de mode! On craque.

Soir de première, soirée de festivité! Emi a commencé par souligner le travail exceptionnel de Mali dans le film Ru. La cadette du clan Corbeil-Gauvreau perçait l’écran.

Les sœurs se sont réunies sur le tapis rouge et on a vu triple! Élégantes, Milya, Shanti et Mali ont volé la vedette.

Henri Picard était aussi de la partie avec sa copine Mahélie Rheault et la comédienne Marie-Ève Beauregard. Le trio a sorti leurs plus beaux habits.

Marianne Fortier était présente avec Laurie Babin et les amies ont coordonné leurs tenues en optant pour des petites laines hivernales.

Et évidemment, on ne peut passer sous silence les sublimes tenues de Kim Thúy et Karine Vanasse, nous laissant tous pantois.

Une belle brochette du gratin artistique québécois s’est déplacée pour visionner ce film émouvant. Ru prendra l’affiche dans les cinémas le 24 novembre prochain.

