12 secrets de tournage de Stranger Things qui vont vous surprendre

La saison 4 de Stranger Things s’est fait attendre, cependant elle n’a pas déçu les adeptes! Le mystère entourant cette saison divisée en deux parties fut grand, mais on connaît plusieurs faits behind the scenes fascinants aujourd'hui.

La série nostalgique et, parfois, terrifiante connaît un immense succès sur Netflix depuis sa première saison. On adore suivre les aventures de Eleven et ses amis, même si parfois on se cache les yeux! En attendant que le second volume sorte le 1er juillet, retour en arrière sur le tournage de cette série qu’on adore.

Voici 12 secrets de tournage de Stranger Things

1) La série a failli ne jamais voir le jour

Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont avoué avoir proposé Stranger Things de 15 à 20 fois avant que Netflix accepte de faire leur projet. Ils étaient inspirés par des géants de l’horreur tels que Steven Spielberg, Stephen King et John Carpenter.

2) Millie Bobby Brown ne voulait pas se raser les cheveux dans la saison 1

Celle qui joue Eleven avait très peur de se raser les cheveux alors qu’elle n’avait que 11 ans. C’est une photo de Charlize Theron dans son rôle de Furiosa pour le film Mad Max: Fury Road qui a convaincu la jeune actrice. Cependant, pour la saison 4, Millie a porté une perruque dans les scènes où ses cheveux sont rasés.

3) Certains personnages devaient mourir plus tôt, mais les acteurs ont changé l’idée des frères Duffer

C’est le cas de Steve Harrington! Il devait être le méchant de la saison 1 et mourir à la fin, mais le charisme de Joe Keery a convaincu les frères Duffer de lui tailler une plus grande place dans le scénario. Il en est de même pour Bob, le chum de Joyce dans la saison 2. Joué par Sean Astin, le personnage devait mourir dans les premiers épisodes, mais les créateurs ont tellement aimé le portrait de Sean qu’ils ont gardé le personnage le plus longtemps possible.

4) Celui qui joue Dustin a un syndrome rare

Gaten Matarazzo souffre d’une dysplasie cléidocrânienne, une maladie des os qui affecte entre autres la mâchoire et les dents. Gaten s’en porte très bien et il profite de sa célébrité pour mettre la lumière sur cette condition. Cependant, le jeune homme a avoué s’être vu refuser des centaines de rôles à cause de sa condition.

5) Caleb McLaughlin adore la mode et inspire son personnage

Celui qui joue Lucas voulait absolument que son personnage portât des tenues authentiques des années 80. Il allait même parfois jusqu’à faire des demandes spéciales pour certains morceaux! Dans la saison 1, Lucas porte un bandana à motif camouflage, une idée de Caleb.

6) Un couple s’est créé sur le tournage

En effet, Natalia Dyer et Charlie Heaton, qui jouent Nancy et Jonathan, forment un couple depuis 2016, et ils sont adorables.

7) Vecna a été créé avec du maquillage, et non par des effets spéciaux

Malgré le fait que plusieurs monstres dans la série, dont le Démogorgon, sont faits à l’ordinateur, ce n’est pas le cas de Vecna, le vilain de la saison 4. L'acteur qui le joue devait passer entre 5 et 9 heures par jour dans la chaise pour se faire maquiller et se faire poser des prothèses. Wow!

8) La série a propulsé la chanson Running Up the Hill au sommet des tendances

Sortie en 1985, la chanson de Kate Bush s’est retrouvée à la première position du Top 10 Billboard, de même que sur Spotify, après la fameuse scène de la saison 4. Lors de sa sortie il y a de cela presque 40 ans, la chanson n’avait pas dépassé la 30e position.

9) Faire la série coûte TRÈS cher

Selon The Wall Street Journal, chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things a coûté 30 millions à produire! C’est un record qui appartenait avant à Game of Thrones avec 15 millions par épisode. On parle donc d’une facture de 270 000 000$ pour la saison!

10) Dacre Montgomery était fan de la série avant d’avoir son rôle

Dacre avait adoré la saison 1 de Stranger Things, alors quand il a entendu parler d’un rôle pour un jeune homme de 18 ans plutôt méchant dans la saison 2, il a décidé d’envoyer une vidéo de lui-même aux frères Duffer. Dacre s’est filmé dans un G-String, portant une veste de cuir et des lunettes de style aviateur, en train de danser sur de la musique des années 80. Les frères Duffer ont clairement adoré, puisque Dacre a obtenu le rôle de Billy.

11) Toutes les coiffures de la saison 4 sont inspirées d’icônes des années 80

Les cheveux dans les années 80 étaient particulièrement intenses. Pour la saison 4, le département des coiffures a décidé d’attribuer une personnalité connue pour sa coiffure de cette décennie à chaque personnage. Par exemple, les cheveux longs d’Eddie Munson sont inspirés par Ozzy Osborne. Chrissy’s porte la même coiffure que Olivia Newton-John dans Grease et son chum, Jason, est coiffé comme Tom Cruise dans Risky Business. Les cheveux de Robin et Vickie sont inspirés de The Breakfast Club, et la liste continue!

12) Le retour de Billy dans la saison 4 ne s’est pas passé comme vous le croyez

L’acteur Dacre Montgomery a pu reprendre son rôle le temps d’un épisode, mais, malheureusement, il n'a pas pu filmer ses scènes avec Sadie Sink, qui joue Max. À cause de la pandémie, Dacre a dû filmer ses parties en Australie et Sadie, à Los Angeles. Les frères Duffer ont donc dû fusionner le tout au montage, mais le résultat est parfait!

