Rumeurs de chicane: Selena Gomez et Francia Raisa font taire la controverse autour d'un souper

Après plusieurs mois à spéculer sur l'issue de leur amitié, Selena Gomez et Francia Raisa ont fait une apparition publique ensemble qui fait jaser.

Deux semaines après un doux message d'anniversaire de la part de Selena a l'actrice Francia Raisa, la chanteuse et celle qui lui a donné un rein se sont réunies pour une soirée au restaurant, ce qui a évidemment attiré l'attention des paparazzi.

Les deux actrices semblaient en parfaite harmonie, alors que des rumeurs plaçaient les deux femmes l'une contre l'autre depuis la sortie du documentaire My mind and Me, sur la vie de Selena Gomez. Dans celui-ci, Selena mentionnait qu'elle n'avait que très peu d'amis dans la sphère des célébrités, laissant planer le mystère sur sa relation avec l'actrice de How I met you father.

Les deux femmes ont mangé au Giorgio Baldi de Los Angeles avec la petite soeur de Selena, Gracie, et l'ancienne assistante de la star.

Francia a publié un cliché d'elle lors de cette soirée sur Instagram et Selena s'est empressée de commenter «Trop belle! Pas de beef - juste de la salsa!», pour faire taire les mauvaises langues.

Instagram / Francia Raisa

Le commentaire a amassé des milliers de mentions «j'aime» et plusieurs réponses de fans ravis de cette réunion entre Selena et Francia.

Les deux femmes gardent la tête haute!

