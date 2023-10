Francia Raisa dévoile les débuts de son amitié médiatisée avec Selena Gomez

Partager







Amitié scellée par un geste humain grandiose, chicane publique et réconciliation touchante, Selena Gomez et Francia Raisa révèlent les dessous de leur relation.

Les deux amis ont fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années, notamment à cause des propos mal interprétés de Selena Gomez dans le documentaire My Mind and Me. Rappelons que dans celui-ci, Selena omettait de mentionner Francia Raisa dans ses amies proches à Hollywood, alors que Francia lui avait fait don d'un rein pour aider Selena dans son combat contre le lupus.

Internet s'est enflammé sur leur relation brisée et chacun prenait un camp, alimentant la haine. Ironiquement, Francia Raisa a dévoilé en entrevue à Extra que les deux femmes ont développé leur amitié sur une rupture.

Francia jouait dans The Secret Life of an American Teenager, tandis que Selena était la vedette de Wizards of Waverly Place. En visite dans un hôpital pour rendre visite à des enfants malades, Selena a abordé Francia en lui disant: «Ma mère a eu une grossesse précoce, elle avait 16 ans, et nous adorons ta série».

C'est suite à ce commentaire que toutes les deux se sont liées d'amitié. À l'époque, elles étaient chacune avec un garçon et leurs relations amoureuses se sont terminées presque au même moment. Selena et Francia se sont tournées l'une vers l'autre en confiant qu'elles traversaient des passes difficiles.

Toutes les deux retrouvent le bonheur de se voir puisqu'elles ont récemment soupé ensemble dans un grand restaurant, faisant taire les rumeurs de chicane. Les amies ont profité de cette réconciliation pour lancer une nouvelle merch au désormais célèbre slogan «No beef, just salsa», annoncé vendredi 13 octobre dernier et officiellement lancé aujourd'hui, accompagné d'une séance photo dans un salon de quilles.

On est soulagé de voir renaître leur amitié!

