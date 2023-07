Selena Gomez lance un message à celle qui lui a donné un rein et on est confus

Partager







Un doux message rédigé par Selena Gomez à Francia Raisa soulève les interrogations après des mois de tension entre les deux (ex?) amies.

L'histoire entre Selena Gomez et Francia Raisa est plutôt nébuleuse. Il y a quelques mois, la relation semblait des plus tendues entre les deux femmes qui partagent un lien particulier suite au don de Francia à Selena, qui a fortement souffert du lupus.

Lors de la sortie du documentaire My Mind and me de Selena Gomez, celle-ci avait indiqué qu'elle n'avait que très peu d'amis dans la sphère des célébrités, mentionnant Taylor Swift, mais pas l'actrice Francia Raisa, alors que celle-ci lui avait fait un don inestimable, celui d'un rein.

Cette omission a valu une pluie de commentaires de fans déçus par Selena et Francia, à son tour, a reçu de l'intimidation en ligne, ce qui a causé un éloignement entre les deux vedettes.

Toutefois, une récente publication de Selena laisse croire que les hostilités seraient terminées entre les deux amies. Pour l'anniversaire de Francia, l'interprète de Lose you to love me a créé un carrousel de photographies de leurs souvenirs ensemble et rédigé un message bref, mais touchant.

«La plus heureuse des fêtes à cet humain spécial. Peu importe où la vie nous mène, je t'aime.», lance Selena.

Francia a aimé la publication de la chanteuse, mais n'a pas repartagé le message en story alors qu'elle l'a fait pour bien d'autres voeux d'anniversaires lui étant adressés, amenant plusieurs internautes à lui lancer des pierres... encore.

Selena tente de montrer à sa manière que les hostilités sont surtout inventées par les internautes avides de drame. Reste à savoir si Francia répondra à son discours d'amitié!

