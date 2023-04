Selena Gomez porte LA tendance sexy qui remplace le décolleté cet été

Partager







À l’occasion d’un événement à New York pour sa marque Rare Beauty, Selena Gomez a opté pour un look noir très chic, laissant entrevoir ses épaules dénudées. Il n’y a pas de doute: la chanteuse adopte la tendance sexy qui remplace le décolleté cet été... On vous dévoile tout!

Selena Gomez sait faire tourner les têtes et cela n’a pas fait exception lors du lancement de la nouvelle huile pour les lèvres de sa marque Rare Beauty. Buste dégagé, cette dernière a suivi la tendance du col Bardot, qui remplace le décolleté auquel nous sommes habitués à titre officiel de tendance sexy de l'été!

Entièrement vêtue en noir, la chanteuse et actrice n’a pas eu peur de conjuguer différentes textures. En effet, celle-ci a marié à la perfection le satin, le pantalon large et la fausse fourrure.

Getty Images via AFP

Selena a choisi une chemise scintillante de style col Bardot et la sensualité s’est tout de suite fait sentir. Nul besoin d’opter pour un décolleté plongeant: le côté sexy et intrigant du chemisier noir à épaules découvertes a créé son effet «WOW» par lui-même.

Getty Images via AFP

Pour donner toute la place au col Bardot de briller, la jeune femme a décidé d’arborer un pantalon évasé, qui apporte une touche décontractée, mais chic. Ce pantalon donne de la fluidité au look, comme si cette dernière n’y avait pas trop pensé. Était-ce le but? Est-ce plus calculé que l’on ne pourrait croire? Une chose est sûre: c’est une option parfaite pour être à l’aise dans ses mouvements et faire la fête!

Getty Images via AFP

À cela s’ajoute une pièce qui ne peut passer inaperçue: son manteau faux-fur. Idéale pour réchauffer ses épaules dégagées, cette pièce à la fois classique et imposante s’avère la finition qu’il lui fallait.

Selena Gomez a complété son OOTD avec des escarpins noirs, en cuir verni. La petite lanière derrière le talon s’est assortie avec brio à son élégant look. À cela s’ajoute une longue tresse, qui sort de ses habitudes capillaires!

D’un chic qui lui colle à la peau, Selena était une véritable icône de mode, d’autant plus qu’elle se trouvait à Manhattan. Celle-ci a pu mettre de côté l’encre qui coule sur les réseaux sociaux au sujet de sa relation avec Hailey Bieber, le temps d’une soirée de festivités.

La Grosse Pomme l’a-t-elle inspirée pour de nouveaux looks qu’elle nous dévoilera prochainement? À suivre...

