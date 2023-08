Selena Gomez porte la chaussure ringarde de l’automne

Partager







Les tendances sont cycliques et nous font parfois sourciller lorsqu'elles reviennent, même lorsque portées par les plus grandes stars.

• À lire aussi: Rumeurs de chicane: Selena Gomez et Francia Raisa font taire la controverse autour d'un souper

• À lire aussi: Inspirée par Barbie, Selena Gomez embrasse son côté séduisant pour son anniversaire

Nous vivons, pour l'automne 2023, l'avènement du Balletcore, esthétique qui met de l'avant les éléments de ballet comme les boucles, les tutus, les tissus vaporeux, les chauffe-mains et surtout les ballerines. On a fait une place à celles-ci, se présentant pour la saison avec une forme plus allongée et à brides, question de se sentir comme une ballerine.

Par contre, ce style de ballerine n'est pas le seul qui tente de se frayer un chemin dans nos penderies. Les ballerines deux tons à bout arrondi veulent aussi avoir leur mot à dire, même si on les croyait figées en 2010.

Encore plus surprenant, c'est que la reine d'Instagram, Selena Gomez, est apparue sur le réseau social avec ces chaussures discutables aux pieds.

Bien qu'elle ait l'air d'une princesse dans une robe paysanne bleue à imprimé de fleurs, on ne peut passer sous silence le choix de chaussures, des ballerines bicolores dans les teintes de noir et de beige. La ballerine bicolore est ringarde à première vue, mais on doit avouer que Selena Gomez la porte merveilleusement bien avec cette robe.

Voici quelques paires pour copier le look de la chanteuse cet automne.

1. Ballerines plates Sole-Flex, 45$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Ballerines à bout carré, 15$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI



3. Ballerines Braylynn, 80$ chez Aldo

Courtoisie

ACHETER ICI

À VOIR AUSSI: Camila Cabello s'éclate en sous-vêtement de dentelle à Paris