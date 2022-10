Selena Gomez se dit «reconnaissante d'être en vie»

Partager







Dans la bande-annonce du documentaire à venir sur la vie de Selena Gomez, celle-ci fait des déclarations touchantes.

En larmes, Selena déclare qu'elle était « reconnaissante d'être en vie ».

Dans un teaser de deux minutes pour My Mind & Me, publié le 10 octobre pour coïncider avec la Journée mondiale de la santé mentale, la chanteuse et actrice revient sur ses divers problèmes de santé, notamment son anxiété, sa dépression et sa greffe de rein de 2017 à la suite de son combat contre le lupus, une maladie auto-immune.

« Sois juste qui tu es, Selena, commence-t-elle. Peu importe ce que tu fais. Il s'agit de qui je suis, d'accepter où j'en suis. Je suis reconnaissante d'être en vie. »

Au cours d'un montage de séquences prises au cours des dernières années, y compris son séjour à l'hôpital, elle aborde son désir de promouvoir les initiatives visant à améliorer la santé mentale.

« Laissez-moi faire une promesse : je vais arrêter de vivre comme ça. Comment réapprendre à respirer par moi-même ? », demande-t-elle. « Toute ma vie, depuis que je suis enfant, j'ai travaillé. Je ne veux pas être, genre, super célèbre, mais je sais que si je le suis, je dois utiliser ça pour faire le bien. »

Et évoquant sa relation avec ses fans, elle a indiqué que la connexion qu'elle a avec eux l'aidait à sortir de sa tête, même si elle est toujours aux prises avec le syndrome de l'imposteur de temps en temps. « Le fait que je ne suis pas assez bonne. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en grandissant, a-t-elle ajouté. De toute évidence, je suis toujours là pour utiliser tout ce que j'ai pour aider quelqu'un d'autre. »

On ne dévoile pas encore si la situation avec son ex Justin et Hailey Bieber sera abordée dans le documentaire. Plusieurs détails ont été dévoilés dernièrement, forçant Selena a dire à ses fans qu'elle ne cautionne aucune violence verbale envers le couple.

Selena Gomez: My Mind & Me sort sur Apple TV + le 4 novembre.

