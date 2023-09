Selena Gomez s’affiche sans maquillage lors d’adorables selfies avec sa meilleure amie

Partager







Alors que Selena Gomez avouait dans son documentaire My Mind and Me n’avoir que très peu d’amis parmi les célébrités, voilà qu’elle prouve à ses fans qu’elle peut toutefois compter sur une vedette en particulier, soit Taylor Swift.

• À lire aussi: La réaction de Selena Gomez à la nomination de ce chanteur aux VMAs fait le tour de la toile

• À lire aussi: Rumeurs de chicane: Selena Gomez et Francia Raisa font taire la controverse autour d'un souper

• À lire aussi: On ne s'attendait pas du tout à cette photo de Selena Gomez et cette chanteuse populaire

L’amitié entre les deux chanteuses ne date pas d’hier. On se souvient que les deux jeunes femmes se sont rencontrées en 2008, alors qu’elles sortaient toutes deux avec des membres des Jonas Brothers!

Elle a évolué, certes, mais les moments de complicité sont toujours bien présents. Et l’on en a eu la preuve lors de leur réunion aux MTV Video Awards.

Cette apparition publique a été reçue comme un baume au cœur chez leurs fans qui ne demandent que d’autres images des deux copines ensemble.

Chose demandée, chose faite! Seulement quelques jours après le gala, Selena a partagé une paire de selfies au bord de la mer avec sa meilleure amie à ses côtés. Bonus: la belle brunette a assumé un look estival complètement naturel.

Se révélant sans maquillage à ses 429 millions abonnés Instagram, la fondatrice de la marque de cosmétiques Rare Beauty démontre qu’il est également nécessaire d’embrasser sa beauté naturelle. Sans flafla, voilà ce dont avait envie Selena pour profiter pleinement de cette soirée authentique avec Taylor.

L’interprète de Love Story a pris sa chanson aux mots en offrant un baiser sur la joue de sa précieuse amie. Cette grosse dose d’amour a été publiée sur les réseaux de Selena et celle-ci a ajouté en description: «C’est ma meilleure amie, elle est vraiment mauvaise», faisant référence au succès musical Best Friend de Saweetie et Doja Cat.

Une pluie de commentaires a déferlé sous la publication des stars qui s’affichent plus souvent ensemble sur les réseaux sociaux. Ces égoportraits ont fait fureur auprès d’un public avide de clichés de la sorte entre les deux copines, inscrivant: «deux de mes personnes préférées».

Plus tôt cet été, on avait aperçu le duo iconique «Taylena» en train de faire la fête lors des célébrations américaines du 4 juillet.

Ces images entre les artistes ont rassuré les fans, inquiets de leur amitié. En début d’année, Selena Gomez passait beaucoup de temps avec Nicola Peltz-Beckham et plusieurs se demandaient si elle prenait le titre détenu par Taylor Swift...

La récente légende de Selena et toutes les photos-souvenirs captées dernièrement nous permettent d’en conclure que non!

Bien souvent au milieu de controverses amicales et rumeurs de chicanes avec des vedettes, voilà que ce vent de douceur fait certainement un grand bien à Selena. On a hâte de voir plus de clichés entre les deux BFFs!

• À lire aussi: Les acteurs de vos séries préférées sont réunis sur cette photo

• À lire aussi: Voici LE mot qui pourrait tout changer en amitié

• À lire aussi: Découvrez quels signes astrologiques sont les pires colocs

À VOIR: 42 somptueuses photos de vedettes internationales en bikini pour nous faire oublier le temps gris