Selena Gomez brise son silence après les déclarations chocs d'Hailey Bieber

Partager







Selena Gomez a réagi aux propos tenus par Hailey Bieber lors d'un épisode du podcast «Call Her Daddy», dans lequel elle a abordé les relations passées de Justin Bieber. Hailey avait alors mentionné pour la première fois publiquement Selena Gomez et la haine qu'elle reçoit toujours de ses fans.

• À lire aussi: Hailey Bieber répond à la rumeur qu'elle a volé Justin à Selena Gomez

• À lire aussi: 5 révélations chocs de Hailey Bieber sur Selena Gomez et Justin Bieber

Gomez a lancé un direct sur TikTok pour donner de ses nouvelles, parler de sa musique et faire la promotion de nouveaux produits de sa marque de cosmétiques Rare Beauty. C'est à cette occasion qu'elle a pris la parole concernant l'entrevue choc d'Hailey sortie plus tôt dans la semaine.

Dans cette entrevue au podcast Call Her Daddy, Hailey a fait plusieurs révélations sur les débuts de sa relation avec Justin Bieber, son mari. Elle a affirmé que l'histoire entre Selena et Justin, qui a duré de 2010 à 2018, était terminée pour de bon lorsque les amoureux ont commencé à se fréquenter.

Dans la même discussion, Hailey a dévoilé qu'elle avait eu une discussion avec Selena et Justin et qu'entre les trois, il n'y avait pas de mauvaises intentions. Les deux femmes n'ont que du respect l'une pour l'autre et Selena ne doit rien à Hailey et vice-versa. Toutefois, Hailey continue de recevoir de la haine des nostalgiques du couple Jelena.

Sans même mentionner le nom d'Hailey, Selena a indiqué dans son live que «Je crois que certaines des choses dont je n'ai même pas besoin d'être avertie sont juste ignobles et dégoûtantes. Ça n'est pas juste parce que personne, jamais, ne devrait être abordé de cette manière que j'ai vue».

TikTok / Selena Gomez

Avec le lancement de ses rouges à lèvres nommés Kind Words, Selena rappelle ceci.

«Je lance quelque chose qui tourne autour de la gentillesse parce que c'est exactement ce que je veux. C'est tout. Si vous supportez Rare, et je ne pourrai jamais assez vous en remercier, vous savez que vous représentez aussi ce que ça signifie et que les mots comptent. Ils comptent vraiment. Alors ça vient de moi, et j'espère que vous comprenez que c'est plus gros que n'importe quoi d'autre.», avant d'ajouter qu'elle apprécie tout l'amour qu'elle reçoit.

La réponse de Selena est de tenter de calmer les Selenators qui s'en prennent constamment à Hailey. Quel beau message!

À VOIR AUSSI:

Les ruptures des célébrités québécoises et internationales depuis le début de 2022

s

Dans la garde-robe de Citron Rose