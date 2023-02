Selon TikTok, ces 6 parfums vous rendront irrésistible

Partager







Il suffit de visionner une seule fois une vidéo proposant des parfums pour embarquer dans le fascinant monde de PerfumeTok, où recommandations, bancs d’essai et tournées de collections sont parmi les types de contenus les plus populaires.

Parmi les milliers de listes de recommandations et coups de cœur en matière de parfums promus sur l’application, certains noms reviennent particulièrement souvent. Pour leur longévité et leurs effluves uniques et sexy, ces parfums sont les plus nommés sur PerfumeTok.

On vous les présente!

Prix: 89$ pour 50ml

Notes: chocolat noisette et manderine verte

On connaît bien la gamme Yes I am, de Cacharel, mais son tout dernier jus, aux effluves gourmands de chocolat enivre les sens. Il dépose sur la peau un parfum irrésistible et décadent qui vous rendra à croquer!

Prix: 425$ pour 70ml

Notes: ambrées et florales

Les utilisatrices jurent que ce parfum fait retourner tout le monde sur leur sillage. Il est intense et sexy, avec des notes de jasmin et de résine de cèdre, et son fond ambré. Un parfum riche qui vaut l’investissement.

Prix: 172$ pour 80ml

Notes: florales et fruitées

Même son de cloche ici: un parfum ultra sexy parfait pour les rendez-vous galants, qui se démarque par sa touche plus sucrée et accessible que celui mentionné plus haut. Avec ses notes de bergamote vive et de tubéreuse sensuelle et sa fin vanillée, il est passe-partout, peu importe la saison.

Prix: 188$ pour 100ml

Notes: musquées et sucrées

Ce parfum exhale les odeurs d’un café occupé mêlé à des notes de lavande, de patchouli et de vanille, ce qui en fait un parfum gourmand, riche et sucré. Il s’agit d’un parfum unisexe qui peut être partagé avec l’être aimé.

Prix: 179$ pour 90ml

Notes: florales et gourmandes

Ce parfum est similaire à Coffe Break, mais plus féminin et sensuel: café, vanille et fleurs blanches créent un ensemble sensuel et riche, digne d’une femme fatale.

Prix: 84$ pour 100ml

Notes: gourmandes et fruitées

Amateurs et amatrices de parfums sucrés, cette eau de parfum revisitée est le parfait mélange gourmand et fruité. Il comprend des notes de crème de coco, de poire juteuse et de praline. Un parfum digne d’une pâtisserie de Paris.

