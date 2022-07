10 séries comme «Stranger Things» à écouter en attendant la saison 5

Partager







Vous venez à peine de terminer la saison 4 de Stranger Things et vous ressentez un vide dans votre vie? Ces séries similaires pourront le combler.

On aime Stranger Things à cause de son histoire mystérieuse et passionnante, son esthétique rétro inspirante et ses personnages attachants. La mauvaise nouvelle, c’est qu’on risque de devoir attendre au plus tôt à la fin de 2023 pour voir la prochaine (et dernière) saison.

Si la science-fiction, l’horreur et la nostalgie vous plaisent, voici d’autres séries comme Stranger Things à vous mettre sous la dent!

1. Dark (3 saisons, Netflix)

Cette série allemande suit les habitants de la ville fictive de Winden alors qu’ils tentent d’élucider des mystères qui durent depuis des décennies. En 2019, un policier cherche désespérément son fils disparu. Trente-trois ans plus tôt, en 1986, c'est son frère cadet qui avait disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Les enquêtes des policiers et de certains habitants mettent en lumière une théorie de voyage dans le temps sinistre qui dure depuis des générations.

2. American Horror Story: 1984 (10 saisons, Disney+)

Cette série de type anthologie raconte une histoire différente chaque saison. Les fans de Stranger Things seront particulièrement intéressés par la 9e intitulée 1984. Comme vous l’aurez deviné, elle se déroule dans les années 80! Inspirée par les films d’horreur de tueur en série de ces années, on suit un groupe de jeunes dans un camp d’été hanté.

3. Parallels (1 saison, Disney+)

Cette série de science-fiction française suit un groupe de 4 amis qui habitent près de la frontière entre la France et la Suisse. Leur vie est à jamais changée lorsqu’un événement mystérieux les transporte dans différents mondes parallèles. Les 4 vont chacun devoir faire tout ce qu’ils peuvent pour comprendre ce qui est arrivé, et tenter de retourner à leur monde original.

4. I’m Not Okay With This (1 saison, Netflix)

Cette série basée sur le roman graphique du même nom suit une adolescente qui doit composer avec sa famille, l’école, sa sexualité, en plus de ses étranges pouvoirs qui viennent tout juste d’apparaître. Une jeune fille aux cheveux courts qui découvre qu’elle a des super pouvoirs mystérieux... Ça vous rappelle quelqu’un?

5. Archive 81 (1 saison, Netflix)

Tout comme la série précédente, Archive 81 n’a pas été renouvelée par Netflix après seulement une saison, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprécier les épisodes disponibles! Cette série d’horreur suit un archiviste qui découvre un mystère alors qu’il tente de restaurer de vieilles cassettes vidéo. Dans les images, il croit percevoir des informations qui pourraient résoudre un sombre mystère impliquant un bâtiment qui a brûlé et une secte démoniaque.

6. Yellowjackets (1 saison, Crave/HBO)

Cette série d’horreur suit un groupe de jeunes filles (dont notre Sophie Nélisse nationale) dans les années 80 qui font partie de la même équipe de soccer dont l’avion s’est écrasé en chemin vers une compétition. Isolées dans la forêt profonde, elles doivent recourir à des moyens extrêmes pour survivre. En parallèle, on suit les mêmes jeunes filles une fois adultes alors que celles-ci tentent encore de cacher exactement ce qui s’est passé durant ces mois fatidiques. Une seconde saison est en chemin!

7. Zone Blanche (2 saisons, Netflix)

Cette série franco-belge se déroule dans la ville fictive de Villefranche, située au cœur de la forêt. Celle-ci est une zone blanche, donc un endroit où il n’y a pas de réseau, et aucune onde n'y passe. La ville est affligée par un taux d’homicides étrangement élevé et plusieurs rivalités entre des familles influentes. On suit une policière qui a la tâche de résoudre plusieurs mystères et tensions.

8. The OA (2 saisons, Netflix)

Si c’est le mystère que vous aimez, vous allez adorer cette série de type science-fiction! On suit Prairie Johnson, une jeune fille aveugle adoptée, qui réapparaît brusquement sept ans après avoir été enlevée. Elle s'identifie désormais comme étant l'Ange originel. Elle se lie d’amitié avec un groupe de personnes marginalisées et leur raconte son histoire.

9. Locke & Key (2 saisons, Netflix)

Après le meurtre horrible de leur père, trois enfants emménagent avec leur mère dans une petite ville fictive du Massachusetts. Ils s’aperçoivent bientôt que cette demeure ancestrale renferme de nombreux secrets lorsqu’ils découvrent des clés magiques qui détiennent d’incroyables pouvoirs. Ils ne sont pas seuls à connaître l’existence de ces clés: une créature démoniaque est également à leur recherche dans le but d’ouvrir la Porte noire, qui donnera aux démons de l’enfer l’accès à notre monde. Une troisième saison est en préparation.

10. Dead of Summer (1 saison, Amazon Prime)

Cette série d’horreur se déroule à la fin des années 1980, alors qu’une jeune femme décide de rouvrir le camp de vacances de son enfance, Stillwater. Alors que le camp s'apprête à accueillir les nouveaux vacanciers pour l'été, lors de la soirée de présentation des nouveaux animateurs, des événements étranges ont lieu. Ce qui s'annonçait comme un été amusant se transforme plutôt en cauchemar quand les secrets de la petite ville qui abrite le camp commencent à être révélés.

Bon visionnement!

