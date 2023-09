Les personnages de «Sex Education» de la première à la dernière saison

Partager







La tant attendue série Netflix Sex Education tire à sa fin avec la 4e saison fraîchement sortie. Voyez l'évolution des personnages depuis 2019.

• À lire aussi: Rentrée télé: voici toutes les séries à ne pas manquer cet automne

• À lire aussi: «Sex Education» annonce la date de sortie de son ultime saison avec une bande-annonce hilarante

Le premier épisode de Sex Education est sorti le 11 janvier 2019 et a connu un succès monstre par la diversité que nous a proposé la série par rapport à la sexualité, aux besoins, aux valeurs et bien plus encore à travers les murs d'une école secondaire.

Des premiers rendez-vous secrets dans les toilettes condamnées de Moordale à la nouvelle école, on a pu voir évoluer et s'épanouir les attachants personnages de Sex Education. À travers la découverte de leur plaisir et de leur identité, leurs pulsions et leurs amitiés parfois complexes, les personnages nous en ont fait voir de toutes les couleurs pendant maintenant quatre saisons mémorables.

Voici de quoi avaient l'air les personnages à la première saison et maintenant, au tout dernier chapitre de Sex Education.

Otis Milburn (Asa Butterfield)

L'évolution d'Otis est résolument éclatante, passant d'un garçon monnayant les conseils sexuels appris de sa mère, elle-même sexologue, au jeune homme plus posé et avenant de la saison 4. Il conserve toutefois son fameux manteau beige, bleu et rouge! Otis a finalement su ouvrir son coeur à Maeve et leur baiser a conquis le public.

Maeve Wiley (Emma Mackey)

La jeune rebelle aux mèches roses a su faire confiance aux bonnes personnes pour son parcours académique, lui permettant de se démarquer et aller étudier aux États-Unis. Elle a également enfin trouvé l'amour auprès d'Otis et les deux naviguent dans une relation à distance. Déterminée et tout de même fragile, Maeve a le caractère pour affronter les épreuves.

Eric Effiong (Ncuti Gatwa)

Eric s'est affirmé au fil des saisons de Sex Education par rapport à son homosexualité et à son style extravagant. Malgré des choix particulièrement difficiles en amour, alors que son bourreau Adam devenait finalement son amoureux mais désirait rester cacher, Eric a su s'affirmer auprès de sa famille et de ses amis.

Aimee Gibbs (Aimee Lou Woods)

La jeune Aimee a toujours été curieuse par rapport à sa sexualité et elle se découvre comme femme par des essais qui l'aident à savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. On a vu le personnage vivre un traumatisme sexuel alors qu'elle a subi une agression dans les transports en commun, voyant également son sens de l'amitié se renforcer dans cette épreuve, notamment avec sa meilleure amie Maeve.

Adam Groff (Connor Swindells)

Le public a découvert un jeune homme victime et bourreau, puisqu'Adam faisait vivre un enfer à Eric tout en vivant un enfer à la maison, n'ayant pas le droit de faire un pas de travers. Adam a exploré son homosexualité et ça a pris un moment avant de la dévoiler au grand jour. Les moments pivots d'Adam font de lui une personne bien plus ouverte d'esprit.

Ruby Matthews (Mimi Keene)

Le trio formé avec Anwar (Chaneil Kular) et Olivia (Simone Ashley), a laissé paraître une Ruby hautaine, sélective et tout de même en recherche d'une sexualité épanouie. La surprenante relation qu'elle a développée avec Otis a permis de dévoiler un côté plus tendre à la jeune femme.

Jean Milburn (Gillian Anderson)

Au départ, Jean est la mère en apparence gênante par son métier de sexologue, mais pleine de ressources pour son fils. De la première à la dernière saison, on a pu voir la mère vivre elle aussi des histoires d'amour complexes et maintenant être maman d'un deuxième enfant. Les défis sont grands dans ce rôle renouvelé pour Jean qui a eu des complications à l'accouchement.

À VOIR: Vérité ou conséquence avec la gang du film Coeur de slush