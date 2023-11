Aperçu en sous-vêtement à la plage avec sa nouvelle idylle, Shawn Mendes aurait retrouvé l’amour

Partager







Le chanteur semble s’éprendre d’une nouvelle Señorita qui ferait battre son cœur et qui expliquerait les étoiles dans ses yeux depuis peu.

• À lire aussi: Shawn Mendes et Camila Cabello se séparent ENCORE

• À lire aussi: Des rumeurs circulent sur une idylle entre Shawn Mendes et cette actrice

• À lire aussi: Shawn Mendes en couple avec une femme deux fois son âge

Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs de potentielle idylle entouraient le jeune artiste de 25 ans, celui-ci ayant été photographié dans les bras d’une mystérieuse brunette. Et non, il ne s’agissait pas de Camila Cabello! L’ex-duo de feu a mis un terme à leur relation après avoir tenté de raviver la flamme pour une seconde fois cet été, mais en vain.

Shawn Mendes a officiellement tourné la page, s’amusant aux côtés d’une femme non pas méconnue des yeux du public. Ce dernier a confirmé les échos d’une nouvelle amourette lors d’une sortie caliente à la plage.

En effet, la paire a profité des chauds rayons du soleil lors d’une journée romantique, s’installant en sous-vêtements dans le sable de Malibu. Cette séance bronzette imprévue à l’océan a permis des conversations captivantes et d’adorables caresses entre les tourtereaux.

Sa nouvelle flamme est apparue comme finaliste de Big Brother 14 UK et a également été présentée sur Hollywood Medium avec Tyler Henry. La personnalité publique Charlie Travers est âgée de 37 ans.

Certains fans de Shawn se voient choqués qu’il ait trouvé une copine aux traits qui lui donnent un air plus vieille, commentant qu’elle pourrait passer pour sa mère. D’autres expriment que Charlie est la copie conforme de Camila.

Mais peu importe les commentaires et les ouï-dire autour de la vie sentimentale du musicien, une seule chose est essentielle: qu’il soit heureux.

On souhaite de la douceur et du bonheur au nouveau couple qui fait bien jaser!

• À lire aussi: Camila Cabello photographiée complètement nue dans l'eau à Porto Rico

• À lire aussi: Ces photos de Shawn Mendes qui montre ses abdos à la plage vont vous donner chaud

• À lire aussi: 40 célébrités masculines québécoises et internationales qui ont posé torse nu

À VOIR: Fraîchement célibataire, Camila Cabello pose sensuellement en nuisette