Shay Mitchell annonce qu'elle est à nouveau enceinte de la meilleure façon

Après avoir surpris tout le monde en 2019 en annonçant qu’elle était enceinte, voilà que Shay Mitchell dévoile au grand jour que sa famille va bientôt s’agrandir.

C’est le 7 février que l’actrice de Pretty Little Liars et You a publié sur TikTok et Instagram la bonne nouvelle.

Sur TikTok, elle a opté pour un ton humoristique. Shay a partagé une vidéo d’elle qui tente de dissimuler son bedon rebondi sous un veston oversized.

Sur Instagram, elle a plutôt ouvert son coeur, mentionnant avoir récemment perdu sa grand-mère. Shay a expliqué qu’elle vivait un deuil, mais en même temps une joie immense, soit celle d'accueillir une nouvelle vie.

«... la vie et le deuil peuvent profondément coexister. Gram, tu me manques chaque jour. Mon petit, nous sommes si excités de te rencontrer», a-t-elle écrit.

Shay Mitchell est en couple avec l’animateur MTV Matte Babel depuis 2017. Ils ont accueilli leur premier fils, Atlas Noa Babel, en octobre 2019.

Shay n’a pas encore confirmé le sexe de son second enfant ni sa date d’accouchement prévue.

Félicitations au couple!

