Voici la veste qui remplace le «biker jacket» cet été

Surprenante, confortable, colorée et parfaitement bohème, la veste matelassée boho prend d'assaut les réseaux sociaux.

Les tendances se suivent et ne se ressemblent pas toutes. Après plusieurs mois à avoir porté et usé nos vestes en cuir oversized aux allures de dure à cuir, on se tourne vers des pièces bohèmes et à l'esprit de vacances européennes à l'esthétique Tomato Girl pour les journées plus fraîches de la saison estivale.

À motifs paisley, fleuris ou de style courtepointe, les influenceuses et plus grandes modeuses se couvrent les épaules de vestes boho matelassées pour maximiser leur look du jour ou pour se réchauffer. On aime la touche de couleur qu'elles ajoutent, avec ou sans manches. Voici quelques inspirations pour l'adopter.

On peut agencer la veste à nos pantalons larges favoris en osant les coloris contrastants.

La blouse féminine est aussi un parfait allié de la veste boho, complétée ici d'un simple jean.

Les styles de vestes boho sont multiples et les compositions de tenues iront selon votre imagination.

Pour tester la tendance à votre tour, en voici de superbes à vous procurer.

1. Le blouson motif paisley, 130$ chez Simons

2. Veste bohème à effet froissé, 50$ chez Old Navy

3. Veste matelassée Levi's, 115$ sur Amazon

4. Gilet sans manches brodé avec contraste, 80$ chez Zara

5. Gilet en coton à imprimé, 67$ sur Etsy

6. Veste style patchwork, 87$ sur Amazon

8. Gilet ouvert à broderies, 66$ chez Zara

