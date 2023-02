Astrologie: découvrez votre signe en «lune noire» et sa signification

Partager







Si l’astrologie vous intéresse, vous connaissez votre signe de soleil, lunaire, ascendant, mais savez-vous dans quel signe se trouve votre lune noire, alias Lilith? Découvrez le tout ci-dessous.

Dans la mythologie mésopotamienne, Lilith était une femme démon, la première femme d’Adam avant Ève. Elle est chassée du jardin d’Éden pour différentes raisons selon les versions, mais dans la majorité, c’est parce qu'elle est trop libérée sexuellement.

En astrologie, Lilith représente le point de la lune le plus loin de la Terre, la lune noire. Votre signe en lune noire est donc où se trouve ce point le plus éloigné, aussi connu sous «le côté sombre de la lune», sur votre carte du ciel. Pour le découvrir, utilisez cet outil .

Ce placement représente votre côté sombre, les aspects de votre personnalité que vous cachez en société. C’est une facette de vous qui refuse d’être domestiquée ou de changer, cela peut aussi être quelque chose de tabou.

Une fois que vous savez quel est votre signe en lune noire Lilith, voici comment cela se manifeste chez vous.

Bélier

Si votre lune noire est en Bélier, vous êtes probablement plus ambitieux que vous le laissez voir. Si vous n’osez pas faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir ce que vous voulez, sachez que cette force est en vous. N’hésitez pas à être un peu égoïste parfois dans votre vie professionnelle et personnelle. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous et vous pourriez passer à côté d’opportunités!

Taureau

On associe déjà le Taureau à la sensualité puisque sa planète est Vénus, la déesse de l’amour et de la beauté. On associe aussi le signe du Taureau à des gens qui apprécient particulièrement les plaisirs charnels. Si votre lune noire est en Taureau, ce point est encore plus présent. Sexe, bouffe décadente, vêtements de luxe, tout est permis et vous devriez en profiter.

Gémeaux

Le plus grand secret de ceux dont la lune noire se trouve en Gémeaux? Ils désirent la célébrité plus que tout. Si ce n’est pas sous la forme de devenir une vedette, cela se manifeste plutôt du côté d’une envie d’être invité partout, tout le temps, et d’avoir un plus grand cercle d’amis. Le danger qui se présente alors à vous est d’avoir des relations transactionnelles, et non authentiques. Assurez-vous que vous ne tentez pas de profiter des autres!

Cancer

On le sait bien, la lune est un signe maternel qui adore prendre soin des autres, et c’est l’astre associé aux gens nés sous le signe du Cancer. Si votre lune noire est en Cancer, vous avez aussi un trait de personnalité très présent chez vous. Cependant, vous risquez de vous oublier là-dedans. Vous êtes aussi à risque de réprimer un talent créatif comme la peinture ou la poésie. Laissez-vous aller, vous serez agréablement surpris!

Lion

Le personnage du Lion dans Le magicien d’Oz cherche par-dessus tout du courage, et c’est le cas des gens dont la lune noire se trouve en Lion. Contrairement au cliché associé à ce signe, ces gens peuvent avoir des problèmes de confiance en soi, ce qui les retient de s’épanouir pleinement. Si quelqu’un vous a déjà reproché d’être trop flamboyant ou intense, oubliez cela et retrouvez votre flamme.

Vierge

Ceux dont la lune noire se trouve en Vierge peuvent parfois rêver de structure et d’organisation dans leur vie, mais être de grands procrastinateurs. C’est comme s’ils avaient été forcés à cacher ce côté de leur personnalité pour sembler décontractés et relax. Pour être épanoui, vous devrez cesser de prétendre et lorsque vous accepterez enfin votre côté control freak, vous serez au top!

Balance

Comme les Taureau, les Balance sont associés à la planète de l’amour et de la sensualité, Vénus. Ceux dont la lune noire se trouve en Balance ont parfois tendance à tenter d’ignorer leurs pulsions romantiques et sexuelles, et cela n’est pas nécessaire! En tant que signe d’air, vous savez comment communiquer vos besoins et désirs, profitez-en et vous serez comblés.

Scorpion

Si un signe est associé au sexe, aux désirs cachés et aux secrets, c’est bien le Scorpion. Quand Lilith, déesse féministe et sex positive, se trouve en Scorpion, on pourrait penser que ces aspects sont encore plus présents, mais non. Vous êtes peut-être insatisfait dans cette sphère de votre vie, car vous n’osez pas exprimer vos réels désirs. Soyez honnêtes et vous trouverez chaussure à votre pied.

Sagittaire

Ceux dont la lune noire se trouve en Sagittaire ont une raison de vivre, et c’est l’apprentissage. Cependant, ils peuvent avoir été encouragés à ne choisir qu’une voie dans leur vie, les limitant dans leur quête de savoir. Pour exploiter votre pouvoir à son plein potentiel, osez continuer d’ouvrir vos horizons! Suivez le cours, essayez le nouveau passe-temps, explorez le pays, osez!

Capricorne

On attend des Capricorne à ce qu’ils soient de parfaits étudiants et travailleurs modèles qui priorisent par-dessus tout l’ambition et la carrière. Cependant, lorsque votre Lilith est en Capricorne, elle tente de vous encourager à explorer votre autre côté, celui qui adore faire la fête et oublier vos responsabilités! On connaît la phrase work hard, play hard, adoptez la dans votre vie et amusez-vous aussi fort que vous travaillez.

Verseau

Ce placement est particulièrement intéressant. Si votre lune noire est en Verseau, vous pourriez changer le monde, rien de moins! Votre talent caché est celui d’aider les autres et, surtout, d’être écouté. SI une cause vous tient à coeur, parlez-en haut et fort et vous verrez que vos propos résonnent avec plusieurs. Par contre, ne vous perdez pas là-dedans et ne négligez pas votre indépendance.

Poissons

Ceux chez qui Lilith se trouve en Poissons sont souvent des gens hautement créatifs qui rêvent de vivre de leur art, mais qui laissent souvent leurs projets de côté pour être «responsable». Votre défi dans la vie sera de ne pas laisser vos talents aux oubliettes et de plutôt trouver une façon de les exploiter. Que cela devienne votre gagne-pain ou un passe-temps, il n’est jamais trop tard.

