Visite chez Anne-Sophie: Un appartement à 1350$ par mois dans Ville-Marie

Bienvenue dans l’appartement montréalais d'Anne-Sophie (et son copain), situé dans Ville-Marie.

L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: L’appartement est un 4 1⁄2 avec deux chambres et deux balcons. C’est un 720 pieds carrés, et ce n'est pas beaucoup. Il se trouve au troisième étage d’un triplex à proximité d'un métro. Il y a eu un incendie en 2020, dans l’année de la pandémie, qui a rasé la bâtisse en entier. Tout est donc neuf à l’intérieur puisque le logement fut reconstruit en 2021.

Q: Tu habites avec qui et depuis combien de temps?

R: J’habite avec mon copain, et nous avons signé le bail en février 2022. Nous avons dû attendre la fin des rénos avant de s'installer, donc on est officiellement arrivés en mai 2022.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: Sur Facebook Market ! Ça n’a pas été difficile. J’en voyais beaucoup sur Marketplace, mais c’était difficile d’en trouver dans notre budget qui était de 1300$ à 1400$ max.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Nous payons 1350$ / mois, plus les charges, mais ça comprend les électros! Le lave-vaisselle, le four, la laveuse, la sécheuse et le frigo sont inclus. On a juste acheté un micro-ondes!

Q: Est-ce que ton loyer va augmenter au fil des ans?

R: Oui, il va augmenter, mais pas cette année puisque nous avons signé pour deux ans.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: Bonne question! Ma pièce préférée est sûrement le salon puisque c’est à cet endroit que je passe le plus clair de mon temps, mais j’aime aussi mon bureau. À l’été, le balcon arrière fait partie de mes endroits préférés de l’appartement.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

R: Je savais depuis un an avant d’emménager que j’allais déménager avec mon chum. Donc, j’avais commencé avant même de voir l’appartement à collecter des objets, des prints et des meubles. Pour ce qui a trait à mon style, j’avoue qu’il est éclaté, coloré et funky. J’adore ça.

Q: Pourquoi avoir choisi Ville-Marie?

R: Mon copain et moi regardions surtout pour déménager dans le quartier Rosemont. On a eu un coup de cœur pour l’appartement ici, et l’amour pour le quartier a suivi. On aime profiter des parcs autour et des commerces sur la rue Ontario.

Q: Est-ce que votre appartement à un quirk (un défaut)?

R: Oui! Dès qu’on allume le micro-ondes, il y a un disjoncteur qui saute! Je dirais aussi que le balcon en avant n’est pas mon coin favori. C’est un balcon partagé, et je trouve qu’il ne sert à rien. Pour le moment, c’est là qu’on met nos bacs de recyclage et compost. En été, c’est là que mon chum fait du BBQ.

Q: Qu’est-ce que vous changeriez si vous le pouviez?

R: Je ne dirais pas non à une chambre de plus pour faire une pièce boudoir avec un coin cellier. Je rêve d’avoir une pièce avec une grande chaise en coin où se poser et lire.

