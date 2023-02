Découvrez le «skin cycling», la façon virale d’appliquer ses soins

Partager







Vous l’avez peut-être vu passer sur TikTok, la tendance est au «skin cycling», mais qu’est-ce que c’est au juste?

Le principe du «skin cycling» est simple, il s’agit de créer une routine sur 4 jours qui visera à améliorer la texture et l’apparence de la peau. Adorée des dermatologues, cette routine peut sembler être un miracle! Il faut cependant s’assurer que cela soit adapté pour vous, vos problèmes de peau et que vous utilisez les bons produits.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le «skin cycling»

Qu’est-ce que le «skin cycling»?

Le principe de cette routine est similaire à l’attitude adoptée par rapport au sport. Entre les entraînements plus ardus, il faut récupérer! Si on transmet cette analogie aux soins de la peau, entre les produits efficaces, mais parfois abrasifs, il faut laisser le temps à notre peau de récupérer.

Il s’agit donc d’une routine de soins qui s’étale sur 4 nuits, puis se répète. La première nuit vise à exfolier, la seconde mise sur le rétinol puis les troisièmes et quatrièmes nuits sont consacrées à l’hydratation et la récupération. On recommence ensuite le cycle.

Quelles sont les étapes pour adopter le skin cycling?

Nuit #1 - L’exfoliation

Lors de la première nuit de votre «skin cycling», après avoir démaquillé puis nettoyé votre peau, appliquez un exfoliant chimique. Celui-ci vise à se débarrasser des peaux et cellules mortes de la peau pour favoriser la régénération.

On se penche vers des AHA (acides glycolique et lactique) pour une peau texturée, BHA (acide salicylique) pour une peau plutôt acnéique et PHA (acide lactobionique) pour une peau sèche ou sensible.

Suivez votre exfoliant d’une crème hydratante (idéalement sans parfums) qui convient à votre type de peau.

Traitement renouvelant de nuit de CeraVe - 37$

ACHETER ICI

Traitement à l'acide lactique de The Ordinary - 10,40$

ACHETER ICI

Nuit #2 - Le rétinol

La seconde nuit, après le nettoyage, on met l’exfoliant de côté et on applique plutôt un rétinol. Le rétinol est rapidement devenu l’ingrédient le plus viral, car il promet une peau d’apparence plus jeune.

Cependant, il ne convient pas à tout le monde. Utilisé en trop grande quantité ou en concentration trop forte, il peut irriter la peau. En l’incorporant à votre routine, vous habituez tranquillement votre peau à cet ingrédient puissant.

Après le rétinol, suivez avec votre crème hydratante de choix et assurez-vous de porter un écran solaire le lendemain matin.

Sérum resurfaçant au rétinol de CeraVe - 25$

ACHETER ICI

Sérum au rétinol de The Inkey List - 17$

ACHETER ICI

Nuits #3 et #4 - La récupération

Les deux nuits suivantes, on oublie l’exfoliant et le rétinol et on se concentre uniquement sur l’hydratation et la réparation de la barrière naturelle de la peau.

Après le nettoyage, on applique un sérum hydratant, comme à l’acide hyaluronique par exemple, puis une crème. Favorisez les ingrédients qui supportent la barrière de la peau comme les céramides et les peptides.

Sérum d'acide hyaluronique de The Inkey List - 13$

ACHETER ICI

Crème Revitalift à l'acide hyaluronique et aux céramides de L'Oréal - 38$

ACHETER ICI

Quels sont les effets du «skin cycling»?

Parmi les nombreux bénéfices, on retrouve une peau éclatante dès le réveil, un grain de la peau affiné, une peau unifiée, hydratée et rebondie.

Cela permet aussi de simplifier la routine et de cesser d’ajouter des produits et des étapes ce qui peut, à la longue, avoir des effets néfastes.

Qui peut bénéficier du skin cycling?

Le «skin cycling» est idéal pour tous les types de peau, pourvu que vous utilisiez des produits adéquats.

Si vous avez la peau sensible ou très réactive, ou simplement si vous n’êtes pas habitués aux exfoliants chimiques et au rétinol, on conseille de les tester 1 après l’autre. Débutez par 1 nuit d’exfoliant suivie de 3 nuits de récupération pendant 2 à 3 semaines avant d’ajouter le rétinol.

De plus, si vous trouvez que la routine est irritante pour votre peau, vous pouvez aussi allonger votre cycle et rajouter des nuits de récupération pour espacer l’utilisation de l’exfoliant et du rétinol.

À vous de jouer!

