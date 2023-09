Sophie Nélisse est la classe incarnée dans une robe à dos en V Givenchy

Partager







En plus d'avoir un indéniable talent d'actrice, Sophie Nélisse prouve à chacune de ses apparitions sur un tapis rouge qu'elle a tout d'une grande star. Une fois de plus, on a pu admirer un look qui nous laisse pantois lors de la première du film Irena's Vow, dans lequel Sophie tient la tête d'affiche.

C'est lors du Festival international du film de Toronto que Sophie a foulé le tapis rouge dans une robe Givenchy noire d'une grande élégance. L'actrice a ensuite régalé ses 532 000 abonnés Instagram d'un carrousel souvenir de cette première, laissant tout de même ressortir son côté humoristique dans la dernière photo.

Le devant de la robe à traîne est classique, avec un décolleté juste ce qu'il faut de révélateur. Les bretelles de la pièce sont retournées sur elles même pour un effet volumisant.

L'élément offrant un «va-va-voom» à l'ensemble du look de Sophie se trouve à l'arrière. Orné de rangées de perles de différentes grosseurs, le dos ultra chic en V est le clou du spectacle!

Avec sa mise en beauté douce et glamour, Sophie a tout d'une starlette d'antan au charme bien actuel. Elle complète avec une chevelure en cascade sur le côté et de massifs bijoux en perles et diamants pour faire un clin d'oeil aux somptueux détails de la robe.

L'équipe derrière ce look est composée du styliste de stars Chris Horan assisté par Greer Heavrin et Sanam Celine. Brandi Boulet a réalisé le maquillage et c'est Ian Russell qui a mis la touche finale à la chevelure de Sophie.

Avec une telle prestance, on ne voyait qu'elle sur le tapis rouge!

