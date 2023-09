Sophie Nélisse ose un look romantique dans un ensemble moulant aux Gémeaux 2023

Partager







Habituée de fouler les tapis rouges un peu partout dans le monde, la comédienne s’est assurée de marquer l’imaginaire des téléspectateurs québécois en les séduisant dans un look des plus sensuels.

Celle qui voit sa carrière exploser à l’international a tout de même pris le temps de défiler sur le tapis rouge de la 38e cérémonie des prix Gémeaux, gala qui honore le talent des acteurs et actrices d’ici.

Très active sur les réseaux sociaux par les temps qui courent, Sophie Nélisse nous prouve à chaque séance photo publiée qu’elle incarne la définition même du mot «élégance».

Pour faire honneur à la tradition, la belle rouquine a opté pour un ensemble ajusté aux allures romantiques afin de souligner cette soirée importante dans l’industrie artistique. Sophie a choisi un ensemble nude qui épousait parfaitement son corps.

La jupe longue drapée tombait vers le sol, lui conférant toute la classe du monde. Celle-ci ne cachait toutefois pas complètement ses jambes, car une fente risquée permettait d’entrevoir la peau de la star.

Le haut froncé à manches longues et col montant laissait toute la place aux rosettes situées au cou et au buste. Captant l’attention, ces bouts de tissus également juxtaposés aux cuisses offraient de la dimension à cette tenue de soir hyper moulante.

Ravivant la tendance florale kitsch de l’été, la jeune femme nous a confirmé qu’on retrouvera encore ces fleurs 3D jusqu’aux tenues automnales. On s’attend donc à voir des looks qui inspirent la passion lors de la saison plus fraîche qui arrive à grands pas.

Cette dernière a décidé d’embrasser l’automne en arborant un maquillage aux teintes de citrouille épicée. Les couleurs chaudes du look beauté lui donnent assurément un air plus caliente que jamais.

Sa fidèle complice Éloise Larocque a opéré sa magie dans la chevelure dorée de Sophie, créant un chignon volumineux rappelant les vagues qui glissaient de chaque côté de son visage.

Le rôle d’actrice a été mis de côté le temps d’un cliché, s’amusant à jouer les mannequins aux côtés de la grande comédienne Catherine St-Laurent. Elles savent définitivement comment nous couper le souffle!

On ne court peut-être pas les événements mondains comme le fait Sophie Nélisse, mais on peut certainement copier l’idée de se vêtir de tissus en forme de fleurs pour ajouter une touche de mystère à notre style!

