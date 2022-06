Squid Game saison 2 : une vidéo creepy pour annoncer la suite attendue

Partager







Bonne nouvelle pour les fans de Squid Game! Le réalisateur avait déjà mentionné qu'il prévoyait une deuxième saison, mais voilà que le projet est enfin confirmé et on a ENFIN plus de détails.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA

Si une série a marqué l'année 2021, c'est bien Squid Game. Après que la série soit devenue le plus gros succès de Netflix, tous se demandaient si on aurait droit à une suite. Le 12 juin 2022, Netflix a confirmé qu'une seconde saison était en chemin, et voici tous les détails.

Voici tout ce qu'on sait sur Squid Game saison 2 à date :

Est-ce que la saison 2 de Squid Game est confirmée?

Le 20 janvier 2022, le média Variety a annoncé que Netflix avait officiellement commandé une suite de Squid Game. C'est le CEO de Netflix, Ted Sarandos, qui avait confirmé la bonne nouvelle, disant que «l'univers Squid Game est commencé». On se demande si cela veut dire qu'on peut s'attendre non seulement à des suites, mais aussi d'autres séries (ou films!) de style spin-off.

6 mois plus tard, on a enfin eu des détails sur ce qui s'en vient.

La page officielle de la série a partagé un message directement du réalisateur, Hwang Dong-hyuk. Voici ce que le message contient :

«Cela a pris 12 ans pour que la première saison de Squid Game voie le jour l'année dernière, mais cela n'a pris que 12 jours pour que Squid Game devienne la série Netflix la plus populaire de l'histoire.

En tant que l'auteur, le réalisateur et le producteur de Squid Game, je salue nos fans à travers le monde. Merci d'écouter et d'aimer notre émission.

Maintenant, Gi-Hun est de retour. Le Front Man est de retour. La saison 2 arrive. L'homme en complet qui joue au ddjaki sera peut-être de retour. Vous serez présentés au copain de Young-hee, Cheol-su.

Joignez-vous à nous pour un tour de plus.»

L’histoire de Squid Game saison 2

Après avoir remporté la cagnotte et découvert le plan de Il-Nam, Gi-Hun semblait aller mieux. Par contre, à la toute fin de la saison 1, il semble avoir succombé à sa dépendance au jeu. On le voit décider d'au lieu de visiter sa fille, accepter une autre partie de Squid Game. On se doute bien que la seconde saison portera sur cela!

Selon la lettre du réalisateur, on verra un autre jeu sinistre mettant en vedette une poupée mécanique du nom de Cheol-su cette fois. À suivre!

Les acteurs de Squid Game saison 2

Les seuls acteurs confirmés pour le moment sont Lee Jung-jae dans le rôle de Gi-hun et Lee Byung-hun dans celui du Front Man.

La bande-annonce de Squid Game saison 2

Une courte vidéo a été dévoilée pour annoncer le retour de la série. Dans celle-ci, on peut voir l'oeil de la poupée mécanique briller de rouge.

Sous celle-ci, on peut lire «À vos marques, prêts, lumière verte. Squid Game continue, seulement sur Netflix».

La date de sortie de Squid Game saison 2

Le tournage ne semble pas avoir débuté, on peut donc s'attendre à une sortie au plus tôt en 2024!

À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des détails seront dévoilés à propos de Squid Game 2. À suivre!

