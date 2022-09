Partager







Changement de saison signifie souvent changement de tête. On vous présente les célébrités qui ont vécu un changement capillaire pour l'automne.

Les colorations sont tournées vers les tons épicés et on voit beaucoup de longues vagues brillantes. Les chevelures des stars sont de parfaites inspirations pour votre prochain passage sur le siège du coiffeur.

Voici 15 stars qui ont changé de tête juste à temps pour l’automne.

1) Noémy Petit

On adore ce bronde (brun et blonde) bronzé à faire tomber réalisé sur la tête de Noémy Petit. C'est la nouvelle photo d'inspiration pour aller chez le coiffeur.

2) Dixie D'Amelio

Dixie a osé la buzzcut. On a de plus en plus envie de la copier.

3) Rosalie Lessard

Frange renouvelée, couleur chaude, on adore cette inspiration.

4) SJ Bleau

Sarah-Jade a adopté la coloration bloc pendant quelques semaines. Elle semble de retour à une chevelure unie.

5) Alicia Moffet

Alicia est passée du blond au roux et ses abonnés sont ravis de ce changement épicé!

6) Camille Portugais

Le rafraichissement automnal dans la chevelure de Camille est parfaitement dans le ton. Un Blond doré aux racines foncées qui donne envie de passer au salon.

7) Khate Lessard

Le brun profond donne des allures de femme fatale à Khate. La couleur naturelle, mais franche est parfaite pour réchauffer le temps froid.

8) Jay Du Temple

L'humoriste et animateur Jay Du Temple reste dans les tons de rose, mais y va d'un style encore plus audacieux.

9) Angèle

On l'a connu en blonde ingénue. Angèle a cassé ce look avec une coloration plus foncée et sans sa frange signature.

10) Clodelle

Clodelle est aussi passé dans l'équipe des teintes épicées et on a une soudaine envie de le faire aussi.

11) Kylie Jenner

Quelques publications récentes montrent Kylie avec une frange droite et des longueurs de sirène.

12) Nadia Tranchemontagne (La Tranchemontagne)

La mèche blonde et les cheveux rouges pour l'automne donnent des airs de Narcissa Malfoy à Nadia. Le color bloc fonctionne bien ici!

13) Brendan Mikan

La folie épices citrouillées a aussi gagné l'influenceur Brendan Mikan avec un dégradé aux teintes chaudes.

14) Pascale de Blois

Plus foncé, plus épicé, le message est bien passé. Pascale aussi a eu droit à une transformation parfaite pour l'automne!

15) Julie-Anne Oh

Julie-Anne est passée sur la chaise de Kevin-Kyle pour rafraîchir sa coloration brunette et accentuer son dégradé. Des étages en cascade qui donnent des airs de la coupe Rachel dans Friends, en version longue.

