Stranger Things : Voici tout ce qu’on sait sur la saison 5 à date

En attendant la seconde partie de la saison 4 de Stranger Things qui sera dévoilée en juillet, pourquoi ne pas faire un retour de toutes les informations qu’on a à propos de la saison 5.

Tous s’entendent pour dire que le 4e chapitre de Stranger Things aura valu l’attente. Il s’agit de l’une des meilleures saisons de la populaire série, mais aussi l’une des plus effrayantes. On a déjà eu droit à 7 épisodes rocambolesques, et les 2 derniers arriveront le 1er juillet 2022 sur Netflix.

La saison 5 fut confirmée par les Duffer Brothers, les créateurs de la série, en février dernier. On sait notamment que le pitch a fait pleurer les dirigeants de Netflix, qu’il y aura un saut dans le temps et combien de saisons il reste à Stranger Things. Les fans ont déjà hâte et plusieurs théories font fureur en ligne.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 5 de Stranger Things :

Est-ce qu’il y aura d’autres saisons de Stranger Things après la 5

Dans une lettre publiée sur Instagram en février dernier, les frères Duffer ont dévoilé que la saison 5 serait bel et bien la dernière de la série. Bonne nouvelle, celle-ci sera dévoilée en une seule partie et non en deux «volumes» comme la 4.

L’histoire de Stranger Things saison 5

Difficile de prédire l’histoire de la saison 5 sans connaître la fin de la saison 4, mais une chose est certaine : préparez-vous à pleurer. Matt et Ross Duffer ont avoué en entrevue avoir été surpris lorsqu’ils ont rendu visite aux dirigeants de Netflix pour leur partager leurs idées pour la dernière saison, ceux-ci étaient en larmes. Selon les Duffer, cette tristesse serait teintée de nostalgie puisqu’elle marque la fin de la populaire émission.

On sait aussi qu’il y aura un saut dans le temps et que la prochaine saison se passera au moins quelques années après les événements de la saison 4. Les créateurs ont expliqué qu’ils n’avaient pas vraiment le choix de faire ainsi puisque les acteurs vieillissent et, bientôt, ne pourront plus jouer des enfants.

Les acteurs de Stranger Things saison 5

Difficile de prédire si certains personnages ne vont pas survivre à la finale de la saison 4, mais on espère qu’ils seront tous de la partie pour la dernière saison. On pense bien sûr à Millie Bobby Brown dans le rôle de Eleven, Finn Wolfhard dans celui de Mike, Gaten Matarazzo en Dustin, Caleb McLaughlin en Lucas, Noah Schnapp en Will et Sadie Sink en Max. Il en est de même pour Natalia Dyer qui joue Nancy, Charlie Heaton en Jonathan, Maya Hawke en Robin, Priah Ferguson en Erica et Joe Keery en Steve.

On souhaite aussi le retour de Hopper et Joyce, joués par David Harbour et Winona Ryder. Plusieurs fans espèrent aussi retrouver des nouveaux venus comme Fans Cara Buono qui joue Karen Wheeler, Brett Gelman en Murray Bauman, Eduardo Franco en Argyle et Joseph Quinn en Eddie Munson.

Jamie Campbell Bower a laissé entendre que le méchant de la saison, Vecna, serait lui aussi de retour pour l’ultime saison.

La bande-annonce et la date de sortie de Stranger Things saison 5

Il n’y a pas encore d’images disponibles pour cette saison puisque le tournage n’a pas encore débuté. Considérant le temps que cela prend pour filmer une série télé, on devrait s’attendre à une sortie pas plus tôt que fin 2023 ou même 2024.

À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des nouvelles au sujet de Stranger Things saison 5 seront dévoilées.

