Un nouveau studio de yoga avec des «flow à thématique disco» et plus encore dans le Mile-End

Un nouveau studio de yoga s’apprête à ouvrir ses portes dans le Mile-End et vous ne voulez pas manquer ça!

Il s’agit du Studio Sage, un espace immersif et multidisciplinaire qui offrira des cours modernes et transformateurs pour une expérience qui sort de l’ordinaire.

On y trouvera bien entendu des cours de méditation plus traditionnels, mais aussi des pratiques de yoga énergisantes et des cours de mouvement allant de la danse intuitive aux flow à thématique disco.

Studio Sage

Infusés de musique et de jeux de lumière, ces cours revisités plairont certainement aux adeptes de développement personnel et aux personnes qui souhaitent cultiver leur plein potentiel mental et physique.

Préparez-vous également à stimuler tous vos sens puisque les cours seront donnés dans un environnement multisensoriel où ambiances olfactives, visuelles et auditives seront mises de l’avant.

Studio Sage

Sortez vos agendas: c’est le 25 et le 26 mars prochain qu’auront lieu les portes ouvertes du studio où il sera possible d’assister à des cours et des ateliers gratuits.

L’ouverture officielle est le 13 mars 2023. Tous les niveaux sont les bienvenus!

Studio Sage

Pour plus de détails, vous pouvez suivre le compte Instagram du Studio Sage juste ici .

5333, rue Casgrain, #108

Ouverture le 13 mars 2023

