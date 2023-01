Sur le point d'accoucher, Lysandre Nadeau pose en lingerie

Partager







La future maman a posé dans l'objectif de Falbala Cloutier pour souligner la fin de sa grossesse et a même recréé des moments marquants.

Lysandre Nadeau va bientôt accoucher d'un garçon et a immortalisé les derniers moments de sa grossesse dans une séance photo intime.

Vêtue d'un ensemble de dentelle rouge et d'un grand chemisier de satin noir, Lysandre a pris la pose dans sa cuisine avec Claude Bégin, le père de l'enfant.

La créatrice de contenu et la photographe ont également fait un clin d'oeil à l'annonce officielle qu'a fait Lysandre sur les réseaux sociaux. Elles ont recréé les photos en jeans et chemisier blanc qui ont dévoilé aux abonnés Instagram que Lysandre attendait un bébé. 24 semaines plus tard, le ventre a bien arrondi!

Lysandre a beaucoup documenté sa grossesse avec ses abonnés. Cette séance photo vient compléter cette étape en beauté.

Il ne reste que très peu de temps avant qu'elle soit officiellement maman. L'accouchement est prévu pour février!

