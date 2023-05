Taylor Swift et ce chanteur controversé passent aux choses sérieuses

Partager







Taylor Swift a-t-elle déjà retrouvé l’amour ? La chanteuse a rompu avec Joe Alwyn en février, d’après plusieurs sources, elle serait depuis « très amoureuse » d'un certain chanteur très connu sur TikTok, Matty Healy.

AFP

La star et le chanteur de The 1975 étaient déjà sortis ensemble brièvement en 2014. Dix ans plus tard, il semble que la flamme se soit ravivée, en tout cas d’après The Sun.

«C’est super tôt, mais ça leur semble être ce qu’il leur faut. Ils sont sortis ensemble, très brièvement, il y a presque 10 ans, mais leurs emplois du temps n’étaient pas compatibles. Matty et Taylor sont en tournée depuis ces dernières semaines, donc ils ont surtout communiqué via FaceTime et des textos, mais elle a hâte de le revoir», a affirmé une source au tabloïd britannique.

Sa nouvelle flamme aperçue en coulisse

Si au départ la rumeur d'idylle entre les deux artistes n'était que ça, un simple ragot, elle s'est intensifiée au début du mois alors que le chanteur a été photographié dans les coulisses du concert de Taylor, à Nashville.

Ce dernier a été vu debout dans les coulisses, aux côtés des amis de longue date de Taylor Swift, Gigi Hadid et Lily Aldridge, au Nissan Stadium.

Des preuves plus sérieuses

Les deux ont été photographiés à New York, alors qu'ils dînaient au club privé Casa Cipriani avec le collabo fréquent de Taylor, Jack Antonoff, et sa fiancée, l'actrice Margaret Qualley.

Taylor et Matty ont été photographiés se tenant la main alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre et se promenaient dans le salon privé, situé sur le toit. Les clichés, pris par d'autres invités, sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Ni Taylor Swift ni Matty Healy n’ont commenté cette rumeur.

La paire finalement photographiée ensemble

Si les images capturées il y a quelques semaines étaient déjà compromettantes, les derniers clichés où on les voit ensemble, assez collés, quitter un studio du Greenwich Village lève le doute sur leur relation.

La paire semble bel et bien vivre une idylle!

Matty Healy, un personnage controversé

Plusieurs voient du mauvais oeil cette fréquentation entre le chanteur de The 1975 et TayTay. C'est que lors d'une entrevue, en 2016, ce dernier avait affirmé n’avoir aucune envie de courtiser Taylor Swift, insistant sur le fait que cette dernière pourrait l'émasculer.

Matty Healy a connu plusieurs moments viraux sur TikTok, mais ce sont ses frasques lors de rencontre de fans, et sur scènes, qui continuent de marquer l'imaginaire. Ce dernier a été accusé de racisme et de sexisme envers certains de ses admirateurs, commentant leurs origines ethniques et leurs caractéristiques physiques.

Lors de l'enregistrement d'un balado en février dernier, The Adam Friedland Show, ce dernier aurait eu des propos très peu flatteurs envers Ice Spice, la traitant de «chubby chinese lady».

Sans surprise, ces commentaires ne passent pas!

