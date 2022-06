Voici le meilleur truc de pro pour déterminer son style vestimentaire propre à soi

Partager







Vous enviez les fashionistas au style impeccable que vous suivez sur Instagram et aimeriez avoir un aussi beau style vestimentaire qu'elles? C’est possible!

Il peut parfois être difficile de mettre le doigt sur exactement quel est notre style. On peut aimer le look d’une star par exemple, mais ne pas souhaiter s’habiller exactement comme elle dans la vraie vie. On peut aussi suivre les tendances, sans ne jamais s’arrêter sur ce qui nous représente vraiment.

Sur TikTok, une créatrice du nom de Allison Bornstein a connu le succès en présentant sa technique facile à suivre, celle des 3 mots.

Qu’est-ce que la technique des 3 mots pour trouver son style?

Cette technique consiste à trouver trois adjectifs qui décrivent notre style et/ou le style que l’on désire avoir.

Ces trois mots englobent votre style de rêve. Cela peut-être des adjectifs simples comme : minimaliste, neutre, chic, sexy, etc. On retrouve aussi des périodes et cultures comme : rétro, années 70, bohème, western, etc.

Cette technique permet d’éviter d’acheter des morceaux sur un coup de tête qu’on ne portera jamais! C’est simple comme tout.

Comment faire la technique des 3 mots pour trouver son style?

Commencez en sortant de votre garde-robe vos vêtements préférés, plus précisément ceux que vous portez le plus souvent. Cela pourrait aussi être les items que vous portez pour vous sentir bien et beau ou belle.

Étalez ces morceaux sur votre lit et regardez-les. Quels deux mots vous viennent en tête pour les décrire?

Pour cela, il faut remarquer des similarités dans les coupes (ample, ajusté), les couleurs (neutre, coloré), les imprimés (inspirés des années 60 ou 70), ou encore une thématique générale des morceaux comme «sportif» ou «classique».

Le troisième mot représente ce que vous souhaitez dégager, comme edgy, sexy, ou sophistiqué par exemple. Regardez les styles qui vous inspirent, soit des stars ou autre pour trouver ce dernier mot. Pinterest est un outil idéal pour ceci.

Si vous avez de la difficulté à trouver vos mots, demandez à vos ami.es comment ils décrivent votre style!

Dernière chose, il ne doit pas avoir nécessairement de lien entre les trois mots! Ils peuvent être tout à fait éclectiques. D'ailleurs, «éclectique» peut être l'un des mots qui représente votre style!

Comment appliquer la technique des 3 mots dans la vraie vie

Une fois que vous avez vos trois mots clés, gardez-les en tête quand vous achetez un nouveau morceau. Bien sûr, les mots peuvent changer dans votre vie!

Si vous aimez un morceau, demandez-vous s'il tombe dans la catégorie de l’un ou plusieurs de vos mots. Si ce n’est pas le cas, vous risquez d’avoir de la difficulté à le styliser et ne jamais le porter. Si, par exemple, vos mots sont «classique» et «ample», vous ne porterez peut-être pas la jupe ajustée ultra colorée.

Ensuite, quand vous composez une tenue, prenez un instant pour vérifier que celle-ci concorde à votre style. Encore une fois, si vous êtes classique, ample et «edgy», ajoutez une veste de cuir à votre look jeans et chemise blanche oversized!

À vous de jouer!

