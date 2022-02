Impossible de passer à côté de ces 10 tendances maquillage ce printemps

Partager







Si l’arrivée du printemps vous donne envie d’un peu de nouveauté dans votre look beauté, vous n’êtes pas seul.e!

En 2022, le printemps sera synonyme de maquillages créatifs et amusants (bonjour, Euphoria!), mais aussi de simplicité et de fraîcheur.

Voici 10 tendances maquillage à essayer ce printemps :

1. Le néon

L'inspiration Euphoria se fait sentir sur plusieurs tendances beauté ce printemps. En 2022, on le porte de façon abstraite, on mélange les teintes de néon et, surtout, on s’amuse!

Palette Ultimate néon de Nyx - 15$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Le métallique

Les teintes de métaux brillantes seront partout, tant pour un look subtil que plus extra. Cette année, on ose mélanger l’or avec l’argent et exprimer notre créativité.

Crayon brillant Eye Shine de Lise Watier - 25$ en pharmacie

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Les paillettes

On le sait, les brillants sur les yeux ont la cote depuis un moment déjà. Pour pousser le look encore plus loin, on s’équipe de bijoux qu’on pourra coller sur notre paupière.

Lot de bijoux de différentes grosseurs - 10$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Les lèvres glossy

La bouche ultra brillante est un must du printemps. Que ce soit un gloss transparent ou teinté, l’important c’est qu’il brille de mille feux pour un effet repulpant.

Brillant à lèvres ShineOn de Tower 28 Beauty - 19$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Le blush intense

On a vu beaucoup de blush sur le nez, mais en 2022, on l’amène un peu plus haut. On l’applique sur l’os de la joue, en l’étirant vers la temps, pour un effet liftant.

Blush liquide Bionic de Milk Makeup - 30$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Lèvres rouge classique

Ce classique indémodable est parfait pour un look qui semble avoir pris du temps, mais qui est en fait simple comme tout. Suffit de trouver sa teinte de rouge favorite, et le tour est joué!

Crayon à lèvres mat de Revlon - 15$ en pharmacie

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Ligneur graphique

Encore une fois, Euphoria nous influence! En 2022, on s’amuse avec un ligneur coloré ou encore double. On peut opter pour un ligneur flottant, ou plusieurs petites lignes sous l'œil. Tout est permis!

Traceur liquide Tattoo Liner de KVD Beauty - 30$ chez Sephora

ACHETER ICI

8. Le look clean

Populaire sur TikTok depuis un moment, ce look est une nouvelle interprétation du no makeup makeup. On utilise des produits en crème pour un teint lumineux, une bonne dose d’illuminateur, des sourcils définis et un œil simple.

Fond de teint Skin Tint de Morphe 2 - 24$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

9. La bouche années 90

Ce look controversé est plus populaire que jamais! Pour l’adopter, on trace le contour de nos lèvres avec un crayon brun, puis on remplit le reste avec un beige neutre et, idéalement, brillant.

Crayon à lèvres nude de L'Oréal Paris - 8$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Sourcils naturels

Après les sourcils (un peu trop) fournis et le look qui peut parfois être étrange de la lamination, on se tourne vers un effet plus naturel. On remplit les trous avec un crayon, puis on peigne nos sourcils avec un gel, mais sans tomber dans l'exagération.

Mini gel pour sourcils transparent de Benefit - 19$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

À voir aussi :