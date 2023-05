Ces stars nous prouvent que la tendance de la brassière apparente revient en force cet été

Partager







Si vous croyiez que la mode était au «no bra», détrompez-vous, car le soutien-gorge n’a pas dit son dernier mot! En effet, les stars nous prouvent qu’une tendance estivale déterminante revient en force: la brassière apparente.

• À lire aussi: Vous portez la mauvaise couleur de brassière sous les vêtements blancs

• À lire aussi: 9 soutiens-gorge légers à porter quand il fait chaud

• À lire aussi: Les bijoux pour seins sont la tendance sexy de l'été

En 2023, les tenues sont si audacieuses qu'elles semblent presque accidentelles. Et pourtant, c’est bel et bien voulu! Après la tendance de la transparence et du «sans pantalons», on fait désormais un saut dans le temps.

Ce retour entre les années 2000 à 2010 n’est nul autre que d’exposer volontairement son soutien-gorge sous notre look de soirée. Les vedettes nous prouvent que cette tendance controversée sera partout cet été.

Défilant au Festival de Cannes, Sydney Sweeney a laissé entrevoir les bretelles bleues de sa brassière sous une tenue soyeuse. Ce déshabillé signé Miu Miu n’attendait plus qu’une partie du bonnet pour compléter parfaitement la coupe de la robe.

Alors que ce style vestimentaire peut donner l’impression que l’on a mal ajusté notre top ou que l’on a pris notre robe dans la mauvaise grandeur, c’est pourtant le contraire. Les fashionistas qui arborent le soutien-gorge exposé ont plutôt tout calculé et souhaitent mettre l’accent sur leur buste.

Désormais, exhiber ses sous-vêtements en public procure une grande liberté aux femmes qui s’émancipent comme elles le veulent. Cette tendance risquée ne fait pas froid aux yeux d’Elsa Hosk, qui l'a osée dans une robe surdimensionnée.

La mannequin a révélé ses sous-vêtements de couleur nude sous cette robe de bal inclinée. Sans aucun doute, elle a su marquer l’imaginaire du public.

Lily James a également adopté la tendance de la brassière bien apparente.

AFP

L’actrice avait semé la confusion, car sa robe verte semblait simplement retenue par des bretelles blanches. Mais la surprise se tenait à l’arrière: celle-ci dévoilait son soutien-gorge, que l’on pouvait mieux apercevoir de dos.

Ce style vestimentaire controversé ne date pas d’hier. Au début des années 2000, on a pu voir Lindsay Lohan dans le film Mean Girls, arborant une brassière rose néon qui ne pouvait passer inaperçue sous sa robe moulante en cuir.

On se souvient aussi de Nicki Minaj qui signait ses looks par des sous-vêtements apparents aux couleurs flamboyantes.

CAPTURE D'ÉCRAN / NICKI MINAJ - VIDÉOCLIP «SUPER BASS»

Pour celles qui n’oseraient pas exposer leur brassière au grand jour, porter une chemise par-dessus une bralette peut être une option à la fois révélatrice et raffinée.

La chemise, superposée à la lingerie apparente, capte tout de même l’attention. Ce choix plus discret et mystérieux vient automatiquement sublimer la tenue.

Qu’on l’aime ou pas, le soutien-gorge exposé sera présent un peu partout cet été, sous plusieurs styles vestimentaires!

Sondage Oserez-vous la brassière apparente? Oui, on a une vie à vivre! Non, c'est trop pour moi! Partagez votre résultat sur Facebook

• À lire aussi: Hailey Bieber ose le «topless» sur Instagram et la Toile réagit

• À lire aussi: Milaydie Bujold pose dans une robe sexy très risquée pour son 25e anniversaire

• À lire aussi: 10 maillots et bikinis parfaits pour celles qui ont des petits seins

À VOIR: Dixie D'Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent