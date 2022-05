La coloration la plus populaire de l’été risque de vous surprendre

Partager







Quand vient le temps de prédire les prochaines tendances en matière de couleurs de cheveux, on se tourne vers les stars et, depuis quelque temps, la tendance est claire : le blond platine est de retour.

TikTok avait annoncé la mort du blond, eh bien on est ici pour vous dire que les cheveux clairs sont au top des tendances, et ce dans sa version la plus pâle possible!

Après avoir vu Gigi Hadid passer de la dernière colo tendance, le roux cuivré, au blond blanc, nous avons eu la puce à l’oreille.

C’est ensuite au Met Gala, l’événement mode par excellence, que la tendance s’est confirmée lorsque l’influenceuse et it girl Emma Chamberlain a dévoilé sa nouvelle crinière platine.

Elle n’était pas la seule à avoir éclairci sa crinière, Kim Kardashian était elle aussi blonde pour déambuler sur le tapis rouge dans une robe qui a appartenu à Marilyn Monroe.

Plus récemment, la rockstar Miley Cyrus a troqué ses cheveux blonds dorés pour une version glacée de platine qui tire vers le blanc.

Décidément, c’est la colo de l’heure!

À voir aussi :

s