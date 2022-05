La coupe «hime» est la tendance émergente du moment selon TikTok

Partager







On se tourne souvent vers TikTok pour découvrir les tendances émergentes et depuis peu, tous s’entendent pour dire que LA coupe de cheveux cool du moment est la coupe «hime».

«Hime» est un mot japonais qui veut dire princesse, ou femme de haut statut social.

La «coupe hime» se reconnaît grâce à sa frange coupée au carré, puis un autre étage qui encadre le visage, puis le reste des cheveux sont portés longs et, souvent, droits.

On la voit aussi parfois sans la frange.

La coupe est ancrée dans l’histoire du Japon puisqu’elle était portée traditionnellement durant l'époque de Heian par les femmes nobles.

Cette coupe est très populaire au Japon depuis des années, mais gagne en popularité dans le reste du monde ces temps-ci grâce aux stars de K-Pop, mais aussi à TikTok.

Sur le réseau social, on voit de plus en plus de personnes demander cette coupe de cheveux à leur salon, ou la recréer à la maison!

On la voit dans une multitude de longueurs et couleurs différentes, mais l’essence des trois étages distincts est toujours bien présente.

Bien que la coupe puisse être portée sur toutes les textures de cheveux, on verra mieux les différentes longueurs sur des cheveux raides ou raidis.

Elle sera idéale pour quelqu’un qui recherche un style edgy et qui a envie de s’amuser avec sa coupe de cheveux.

À essayer!

