Ce pantalon révélateur sera sur toutes les plages cet été

Si on se fie aux célébrités et aux fashionistas sur Instagram, la mode de plage en 2022 comprendra un item indispensable: le pantalon blanc.

En effet, le pantalon de lin, souvent appelé le pantalon de plage, se taille une place dans votre garde-robe cet été.

En 2022, on le porte ample, bas et transparent pour révéler un peu notre bronzage et la couleur de notre bas de bikini.

C’est un pantalon ultraconfortable, mais un peu sexy qui ajoute une touche spéciale à nos tenues de plage et de bord de piscine.

On adore le côté pratique et décontracté de cette tenue de baignade, mais il peut aussi être porté pour un souper un peu plus chic.

Décidément, le pantalon de lin blanc est un must pour l’été 2022.

Voici quelques modèles à vous procurer pour adopter la tendance:

1. Pantalon de plage ample de Boohoo à 22$

ACHETER ICI

2. Ensemble de plage crop top et pantalon avec fente chez Amazon à 43$

ACHETER ICI

3. Pantalon de lin jambe ample chez Dynamite à 70$

ACHETER ICI

4. Pantalon de lin ample chez Reitmans à 55$

ACHETER ICI

5. Pantalon cache-maillot en maille chez Amazon à 70$

ACHETER ICI

6. Pantalon ample avec fente chez Simons à 59$

ACHETER ICI

