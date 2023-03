La jupe la plus tendance de l'été risque de ne pas faire l'unanimité

Partager







La minijupe peut aller se cacher au fond de notre garde-robe, car cet été, c'est un retour aux années 2000 (quoique... notre mère l'a aussi portée bien souvent, on va se le dire). Cette mode n'est pas tout-à-fait révolue, car la jupe longue est à l'honneur cette année... et pas n'importe laquelle.

En effet, la fameuse jupe en denim refait surface, cette fois-ci dans sa pleine longueur! L'intemporel jean, qui est notre passe-partout, se transforme avec une touche un peu plus habillée pour l'été 2023.

On a tous une paire de jeans résistante à nos péripéties quotidiennes: sorties entre amis qui finissent tard, tomber dans les escaliers, morceau «go to» pour toutes les occasions lorsqu'on ne sait quoi porter... Et elle reste fidèle, intacte, toujours au poste pour nous faire sentir bien! Cela ne date pas d'hier que le denim est un passe-partout et qu'il était aimé pour sa durabilité au fil des années. On l'aime depuis longtemps et on l'associe souvent à des moments précis (et précieux). Aucune référence à 4 filles et un jean ici, non non...

Quoi de mieux que de rehausser nos looks denim classiques préférés en l'adoptant en format jupe? Encore plus confo qu'un jean traditionnel, il s'agit de la parfaite addition, à la fois chic et polyvalente pour nos looks de saison.

De plus, l'heure est aux préparations de looks de festival et ça tombe bien, car la jupe maxi sera à l'honneur cet été dans les événements les plus prisés, comme Coachella et Osheaga, pour ne nommer que ceux-ci. Osé pour certains, en souvenir des années hippies pour d'autres, ce morceau iconique fera bien jaser!

Plusieurs looks pourront être créés avec une seule et même jupe maxi en jean. On crée un contraste avec une ceinture plus pâle, on s'autoproclame cowgirl avec des bottes western, on l'agence autant avec des chaussures Converse qu'avec des sandales en cuir ou des talons hauts. On ajoute une veste en denim pour une tenue «tout jean» ou on opte pour un veston «oversized» afin de créer de la dimension. Comme quoi les possibilités sont infinies!

Si l'hésitation de porter la jupe longue jusqu'aux pieds persiste, on te rassure à l'instant! Tu ne manqueras pas le bateau et tu embarqueras tout de même dans la tendance avec les jupes au-dessus de la cheville. Le mot d'ordre à retenir est le suivant: DENIM. Dans toutes ses formes, le rappel de la jupe en denim sera partout!

Et comme la jupe maxi en jean s'agence à n'importe quelle couleur, on prend tous les prétextes pour l'arborer. Ce look créatif saura épater tous vos ami.e.s et qui sait, deviendrez-vous styliste le temps d'un jour pour les conseiller sur cette tendance?

