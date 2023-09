Voici le pantalon qui remplacera vos joggings cette saison

Partager







On a porté nos joggings dans les dernières années et on n'en sortirait plus, mais voici une alternative tout aussi confortable et bien plus tendance.

En version courte cet été et en version longue pour l'automne, le pantalon rayé insuffle une dose de confort-chic à l'européenne dans nos penderies, comme un prolongement de l'esthétique qui a mené le bal durant la saison chaude. On peut le trouver au rayon des pyjamas hommes et femmes ou encore dans la section pantalon de vos boutiques favorites.

Bien que plus frais qu'un jogging épais, le pantalon est tout aussi confortable par sa matière et sa souplesse puisque c'est un pyjama ou un modèle qui fait tout comme. Ce bas tendance se marie parfaitement avec un doux tricot, créant un contraste intéressant, ou encore avec un t-shirt et un manteau de cuir pour lui donner un effet plus brut. Le pantalon idéal pour vos balades de fin de semaine, café à la main, à arpenter les boutiques du coin ou à promener votre chien.

Le layering peut aussi être une excellente manière d'adapter le pantalon aux aléas de l'automne, comme l'a fait Noémie Lacerte.

Il se porte aisément avec une paire de sneakers, mais vous pouvez leur donner une dose de «oumph» avec une botte à bout pointu ou une ballerine à bout rond. On vous avertit, il pourrait devenir votre obsession!

Voici 10 modèles sur notre radar pour être tendance en pantalon rayé.

Pantalon de pyjama tissé, 20$ sur Amazon

Le pantalon détente jambe large rayures graphiques, 49$ chez Simons

Pantalon rustique à rayures, 66$ chez Zara

Pantalon évasé à rayures diagonales blanc et noir, 60$ chez Dynamite

Ensemble de pyjama à rayures, 55$ chez H&M

Pantalon de pyjama en popeline, 50$ chez Gap

Pantalon taille haute avec cordon de serrage et poches, 43$ sur Amazon

Pantalon 7/8e décontracté en coton, 40$ chez Uniqlo

Pantalon larges à rayures, 17$ sur Pretty Little Things

Le pantalon intime rayé, 110$ par Noble

