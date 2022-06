Le tankini est la tendance maillot qu'on avait pas vue venir pour l’été 2022

Partager







Bonne nouvelle pour les adeptes invétérées du tankini: ce style de maillot n’aura jamais été plus en vogue qu’en 2022!

Celles qui adoraient ce maillot de bain composé d’une camisole et d’une culotte ont probablement remarqué que ce style était, depuis la dernière décennie, de plus en plus difficile à trouver, spécialement dans des motifs et styles plus tendance et contemporains.

Or pour 2022, une foule de marques ont sorti leurs versions des tankinis, remettant de l’avant ce style des années 2000, mais avec une twist plus moderne.

Bella Hadid a été aperçue portant un tankini vintage l’été dernier.

Camila Cabello est elle aussi fan du look!

En effet, la version 2022 dévoile une petite partie du ventre, en faisant le parfait compromis entre le bikini et le tankini plus couvrant. On le retrouve également dans des imprimés floraux, parfois rétro.

Ou encore dans des coupes audacieuses, comme ce modèle fichu par Frankies Bikinis.

Un style que Lizzo a d’ailleurs porté il n’y a pas si longtemps.

Que ce soit par modestie ou tout simplement par nostalgie, le tankini est LE maillot à ajouter à sa garde-robe pour l’été 2022.

On vous propose quelques jolis modèles à ajouter à votre garde-robe illico!

1. Tankini bandeau en rabais à 30$ chez Aerie

2. Tankini camisole en rabais à 30$ chez Simons

3. Tankini à une bretelle à 50$ chez La vie en rose

4. Tankini bandeau ouvert dans le dos en rabais à 27$ chez Aerie

5. Tankini à volants à 50$ chez La vie en rose

À VOIR: Les vedettes québécoises qui s’affichent en bikini