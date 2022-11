5 tendances manteaux à adopter pour un hiver 2023 stylé

Partager







Avec la première neige de l'année qui se pointe le bout du nez et les degrés qui chutent, il faut se l'avouer, l'hiver est à nos portes!

Pour la saison froide, on veut être au chaud, mais on veut surtout être stylé! Afin d’y parvenir, on vous présente les tendances phares de l'hiver 2022-2023.

1. Encore et toujours, le puffer

Le manteau matelassé demeure un incontournable, depuis maintenant une demi-décennie. En 2023, on l’adopte sous toutes ses formes: du modèle le plus écourté à celui qui descend jusqu’à la cheville.

Nouveauté pour 2023, le manteau puffer à motif diamant, qui change un peu de la doudoune traditionnelle.

2. Les métalliques

Les coloris métallisés sont plus prisés que jamais. Pas de risque de se perdre dans la blancheur de l’hiver en adoptant un manteau argenté ou encore vert émeraude métallisé!

Une façon d’ajouter un petit peu de punch à nos ensembles hivernaux qui ont tendance à devenir monotones, spécialement quand l’hiver tend à s’étirer un peu trop longtemps.

3. Jusqu’au sol

Le manteau fashion est plus long que jamais! Alors que les silhouettes écourtées étaient maîtres durant les dernières années, son extrême, le manteau qui touche presque au sol provoque un retour de balancier.

On le choisit dans un coloris classique, comme le noir, le beige ou le brun dans des silhouettes masculines et imposantes.

4. Le mouton renversé

Après avoir dominé l’automne 2022, le mouton renversé continue de décorer les cols et manches de nos manteaux même hivernaux.

On peut le choisir dans sa teinte naturelle de beige ou encore opter pour une version teintée qui apportera une petite twist à un classique indémodable.

5. Après-ski

Pas besoin d’être une surfeuse des neiges pour adopter le look vu sur les pentes! On choisit un manteau et un pantalon agencé dans un imprimé ludique, de style colourblock ou bien son contraire, monochrome.

On opte pour le couvre-chef en fausse fourrure pour obtenir le look des cool girls sur les pentes.

