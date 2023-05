Alicia Moffet porte le manteau le plus cool du printemps

Partager







Malgré le beau temps des dernières semaines, le temps froid n’a pas dit son dernier mot et, pour l’occasion, on arbore un manteau prisé des célébrités (incluant Alicia Moffet): le trench en cuir!

Est-ce l’influence des séries sombres, comme Wednesday, qui continue de faire sa trace sur les tendances? Rien de certain, mais les stars sont unanimes: le cuir sombre, porté des épaules aux chevilles, est un must pour la saison chaude! Plus précisément, le trench-coat, porté dans sa pleine longueur dans ce tissu rock qui traverse les époques et les modes.

Pas de doute: le printemps nous prépare habituellement à l’arrivée des imprimés floraux et des couleurs pastel, celui de 2023 adopte des codes gothiques qui font changement.

C’est d’ailleurs un savant mélange de cuir et d’imprimé coloré printanier qu’Alicia a récemment arboré sur le plateau de l’émission animée par Marie-Lyne Joncas, Le fabuleux printemps de Marie-Lyne. Elle y était avec son amoureux, Frédérick Robichaud. La star arbore un chandail en mailles transparentes colorées et le fameux trench en cuir XXL qui confère un style de feu à toutes celles qui le portent.

Si, par le passé, le blazer en cuir était plutôt convoité, le trench, grâce à son côté dramatique, se taille une place de choix dans les garde-robes des plus stylées!

Le manteau iconique style La Matrice s’est aussi taillé dans sa version en latex, pour celles qui veulent VRAIMENT oser!

Envie d’adopter la tendance à votre tour? Découvre nos trenchs en cuir coup de cœur!

1. Trench maxi en faux cuir chez Dynamite - 140$

2. Trench long effet cuir chez Simons - 80$ (en soldes)

3. Trench en cuir Kilia chez Rudsak - 956$ (en soldes)

4. Trench effet cuir chez H&M - 85$

5. Trench en faux cuir chez Zara - 129$

