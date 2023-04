Ces bijoux portés par (presque) toutes sont officiellement démodés

Partager







Mauvaise nouvelle (ou bonne, en fonction des personnes à qui on s’adresse)! Ces bijoux adorés de plusieurs sont maintenant officiellement démodés, selon les plus stylées. Lesquels? On t’explique tout!

En vue de l’été, une tendance bien claire se dessine: les bijoux en or n’auront plus la cote! QUOI? Oui! Désormais, on oublie l’or et on se tourne vers l’argent. Si tu te sens offusqué.e, lis ceci attentivement pour voir les options qui s’offrent à toi.

• À lire aussi: Ces bijoux et accessoires sont les plus vendus sur Amazon

• À lire aussi: Cette tendance bijou inusitée est portée par toutes les stars

Pourquoi est-ce la fin de l’époque dorée?

Aperçus dans les défilés de mode tels que ceux de la New York Fashion Week, les accessoires argentés prédominent sur ceux qui sont dorés. Les stars nous prouvent aussi, dans les plus grands galas, que l’époque de l’or est révolue, du moins pour le moment. Désormais, les matériaux argentés prennent toute la place et prouvent qu’il y a un changement d’ère.

Getty Images via AFP

Les bijoux en argent ont leur moment

Adeptes de bijoux argentés, votre heure de gloire a sonné! Après plusieurs années où l’or a été considéré comme intouchable, on revient aux racines de la simplicité qu’évoque l’argent.

On associe les bijoux en argent à la douceur et à la délicatesse. Selon les tendances actuelles, voici un conseil à garder en tête: «La qualité prime sur la quantité».

Quelle est la solution pour ne pas (tout de suite) dire au revoir à l’or?

L’or restera toujours un accessoire classique que l’on associe à l’élégance. Si tu es incapable d’y faire une croix, car il s’agit de TON passe-partout, une solution tout indiquée s’offre à toi.

Laquelle? Opter pour un mélange des deux matériaux de teintes dorées et argentées, en dosant avec un peu plus d’argent!

• À lire aussi: Selena Gomez porte LA tendance sexy qui remplace le décolleté cet été

• À lire aussi: Selena Gomez se porte finalement à la défense de Hailey Bieber; celle-ci répond

Je croyais que l’or et l’argent ne s’entendaient pas ensemble?

Cette idée reçue a modelé nos habitudes pendant des années, et enfreindre la règle de ne pas porter ensemble des bijoux en or et en argent témoignait d’un manque de savoir-vivre élémentaire.

Les temps ont changé depuis, et en cas de doute (ou simplement si tu es Balance, indécis.e), on combine l’or et l’argent pour créer un équilibre propre à soi.

On a vu des célébrités et influenceuses créer ce mix de maillons aux couleurs opposées.

Dua Lipa, ne reculant devant rien, assume les combos dorés et argentés. Elle vient balancer les chaînes massives en or par des touches délicates d'argent.

AFP

• À lire aussi: Dua Lipa particulièrement sexy dans un microbikini Hello Kitty

• À lire aussi: Dua Lipa se révèle dans un mini bustier lacé en cuir

D’autres vedettes se sont prononcées et ne jurent que par la tendance «tout argent». Force est d’admettre que cela apporte une touche bien spéciale et raffinée.

• À lire aussi: Hailey Bieber adopte la couleur vitaminée de 2023 avec ce mini bikini

• À lire aussi: Chicane publique entre Selena Gomez, Kylie Jenner et Hailey Bieber: voici exactement ce qui s’est passé

Lorsqu’ils se déclinent sous forme de colliers à plusieurs rangées, ces bijoux argentés nous hypnotisent. On ne peut que poser le regard sur ces merveilles qui signent nos tenues.

Nos coups de cœur à magasiner:

1. Le collier Simone à mailles cubaines de chez Simons - 89$

VIA SIMONS

2. Boucles d’oreilles à cascade et cœur de chez Ardène - 9$

VIA ARDÈNE

3. Bracelet à corde torsadée en chaîne de chez Dynamite - 20$

VIA DYNAMITE

4. Collier ras du cou avec strass étincelants de chez Amazon - 20$

VIA AMAZON

5. Boucles d’oreilles en métaux mélangés par Mejuri - 148$

VIA MEJURI

Sachant maintenant que les bijoux argentés dominent en mode, te considères-tu comme faisant partie de l’équipe des accessoires en or, des accessoires en argent ou d’un heureux mélange des deux?

• À lire aussi: Cette tendance florale «kitsch» sera partout cet été

• À lire aussi: Kendall Jenner est une véritable bombe en mini robe transparente

• À lire aussi: Voici les quatre types d'amis toxiques qui pourraient se trouver dans ta gang

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s