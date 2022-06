Voici 5 façons stylées de porter LE morceau incontournable de l'été 2022

Partager







On le remarque depuis quelques mois dès qu'on ouvre Instagram ou TikTok, la chemise ample est LA pièce la plus tendance qu'il vous faut absolument dans votre garde-robe pour l'été 2022.

Il existe toute sorte de façons originales et tendance de porter une chemise boutonnée simple, qui peuvent donner immédiatement une touche de style indéniable à votre ensemble.

Maintenant que vous vous êtes procuré une jolie chemise, comment doit-on la porter? On a fait le tour d’Instagram pour vous présenter 5 façons stylées de porter la chemise boutonnée, approuvées par les fashionistas!

En version monochrome avec shorts agencés

Cette tendance est hyper confortable pour les chaudes journées d’été, et le look se marie autant avec une paire de sandales à talons que des baskets.

Comme par-dessus, à la plage

La prochaine fois où vous irez en vacances au bord de la plage, adoptez la chemise de chéri plutôt que sarongs et paréos pour un look un peu masculin et 100% stylé!

Ouverte et nouée, pour un look sexy

On attache sa chemise au bas ou au milieu et on laisse tous les autres boutons détachés. Plus le nœud et haut, plus le look est écourté.

Superposée d’un autre vêtement

D’une camisole, d'une robe slip, d’un corset ou d’une petite veste, pour apporter une touche un peu plus recherchée à n’importe quel ensemble. Contrairement aux années 2000 où cette tendance était populaire, on porte une chemise très ample sous un vêtement serré plutôt que le contraire.

Ouverte avec un cuissard

Pour un look sportif et confortable cet été, agencer votre chemise toute simple d’un haut tube (hyper tendance en 2022!) avec un short cuissard. C’est l’ensemble parfait pour des activités d’été qui bouge un peu plus, comme une promenade en ville ou une séance de magasinage!

