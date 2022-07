Adoptez la tendance Coastal Grandmother pour un été stylé et confortable

Partager







Cette tendance fait fureur sur Instagram et Tik Tok, mais s'éloigne des looks sexy et provocateurs qu’on voit aussi sur les mêmes réseaux sociaux. À l'opposée, le look Coastal grandmother s'inspire plutôt du chic bourgeois et du confort.

Bourgeois, mais pas coincé non plus. On pense à quelqu'un qui a des moyens pour s’offrir des vacances dans des endroits protégés du monde, tout en étant calme et zen.

Pour le style vestimentaire, c’est pleins feux sur le lin, le coton, la laine douce des longs cardigans à mailles fluides ou des polos, la popeline de coton des longues chemises amples et immaculées ou des chemisiers près du corps à petits cols ronds.

Avec sesteintes douces, de blanc, d’écru et de gris pâle, et les bleu marine comme valeur de base, la garde-robe Coastal Grandma ne s’est pas arrêtée au XIXe siècle.

Les pantalons sont acceptés, s’ils sont couvrants, bien coupés. Et c’est plus chino ou pantalon large en lin que jeans!

La Coastal Grandmother ne porte pas de jugement sur le look des autres. Elle vit sa vie, préfère le confort d’une paire de sandales Birkenstock (modèle classique, pas les extravagances des collections capsules) ou de bottes de pluie (oui, sur la côte Atlantique, il pleut plus que sur la côte méditerranéenne) aux sandales à talons hauts perchés incompatibles avec la chaleur et le mouvement.

Elle se beigne en sobre nageur uni ou en deux-pièces qui ne sont pas un «Itsi bitsi petit bikini» et se dépêche d’enfiler sa jupe midi en lin qui la protégeront du soleil, cet ennemi de la peau!

Envie d'essayer la tendance? Voici 5 pièces essentielles pour un look «mamie côtière» réussi!

1. Chemise ample en lin chez Simons - 59$

ACHETER ICI

2. Short en mailles grège clair chez H&M - 20$

ACHETER ICI

3. Chapeau en paille tissé chez Amazon - 27$

ACHETER ICI

4. Pantalons amples en lin chez Dynamite - 70$

ACHETER ICI

5. Sac à main de plage tissé chez Amazon - 35$

ACHETER ICI

