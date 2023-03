Voici la tendance sexy qui remplacera le décolleté cet été

Partager







Le col Bardot renaît de ses cendres et c’est LA tendance à adopter pour un look chic mais sexy cet été. Place aux larges encolures, faisant des épaules le nouveau décolleté à surveiller.

D’où vient le col Bardot?

Comme son nom l’indique, c’est sans surprise que l’on ne doit ce morceau populaire à nulle autre que Brigitte Bardot. Icône de la mode des années 60, cette grande figure féminine a propulsé bien rapidement le haut à col large dans la catégorie des indispensables.

«BB» arborait fièrement ce modèle et en a fait une pièce à succès, bien avant les tendances TikTok!

Tendance 2023: pourquoi ce retour?

On dit OUI aux épaules libres! Cela remplacera tout simplement le décolleté par son effet de surprise, 60 ans plus tard. On opte pour le renouveau, tout en restant rétro.

Plusieurs s’entendent pour dire que le style Bardot permet d’assumer un look sensuel, plus facilement qu’avec un long décolleté. D’apparence décontractée, le retour de cette tendance attirera certainement tous les regards.

Les sceptiques seront confondus, si tel est le cas, car c’est même approuvé par TikTok! En effet, on trouve le mot-clic #offshoulder dans les recherches populaires. On peut même s’aventurer avec nos ciseaux grâce à des vidéos DIY!

Intrigant, classe et sexy: cette combinaison des trois termes explique pourquoi le haut Bardot se hisse au sommet des tendances actuelles.

Comment copier (à sa manière) le style Bardot?

Mille possibilités s’offrent à nous avec l’iconique coupe à épaules dénudées pour rehausser notre OOTD. Ce ne sont pas les inspirations qui manquent!

Nos préfs en sont la preuve. Voici quelques inspirations:

1o Classique, mais confo

On ne se lasse pas du fameux one piece confo, tout en étant ajusté au corps. Le col replié sur cette pièce courte et texturée devient rapidement un classique dans notre garde-robe.

On arbore cette combinaison à l’intérieur avec nos UGG favoris dans le jour. On rehausse le tout en soirée avec des bijoux massifs et un flâneur (loafer) au talon large.

2o Élégance avant tout

La touche décisive: le crop top duveteux. À titre d’accessoire par-dessus une robe longue ou simplement comme haut, on agence le style Bardot avec le satin. Cette pièce à conviction laisse place à l’imagination!

3o Oser la couleur

On sort les grands jeux avec des allures de star! On opte pour une robe chemise au tissu bouffant transparent avec une couleur éclatée. Au passage, on se déboutonne pour avoir l’air de ne pas avoir fait d’efforts.

Épaules dénudées, look sensationnel... c’est mission réussie!

4o Délicate dentelle

On retrouve le col Bardot dans un ensemble monochrome texturé. On craque pour le style bohème de cette jupe en tricot et de ce haut en dentelle! Sans bijou au cou, on incarne la délicatesse en soi.

5o Désirable douceur

On adopte la robe à encolure échancrée ET on dévoile sensuellement nos épaules. Avec ce combo, il est impossible de ne pas faire fureur! On adore la couleur neutre et le modèle découpé aux courbes.

6o Soirée satinée

Croisé et très court, d’allure romantique, ce haut satiné laisse entrevoir les épaules dégagées, comme on s’y attend du Bardot. On peut composer différents styles selon le pantalon désiré. Jeans, pantalons plus habillés, cargos... c’est selon l’humeur du moment!

7o Décolleté funky

C’est l’heure de souligner le buste avec une robe courte à manches bouffantes. On s’amuse avec des imprimés à pois colorés!

8o Minimaliste

Notre passe-partout: le cardigan crème qui s’agence avec tout! Nul besoin que ce soit une veste dans ce cas-ci, car on préfère le styler en top au col Bardot pour bien apercevoir les épaules.

Le beau temps est à nos portes: ces hauts seront parfaits pour commencer une session de bronzage, sans démarcation! Y succombez-vous aussi?

