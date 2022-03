Voici le pantalon qui remplace les jeans en 2022

Partager







On sait que pour être tendance en 2022, il faut adopter un look qui est un mélange parfait entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Pour le reproduire, rien de mieux qu'un pantalon ample et décontracté qu'on porte à taille basse... les Dickies!

Plusieurs stars adoptent ces temps-ci le pantalon de style «charpentier» de la marque Dickies.

Cette marque très populaire chez les skaters au tournant du millénaire fait un retour en force chez les vedettes et fashionistas.

Pour adapter le look aux tendances de 2022, plusieurs décident de retourner la taille du pantalon pour le rendre encore plus basse.

Il est aussi important d'opter pour une coupe ample et relaxe.

Le pantalon de charpentier peut aussi être chic! Il suffit de l'agencer à un veston ou une botte plateforme et le tour est joué!

Voici quelques modèles pour adopter la tendance du pantalon Dickies:

Pantalons Dickies disponibles en 4 couleurs, entre 34$ et 80$ chez La Baie

Pantalon skater jambe large Dickies, en rabais à 68$ chez Urban Outfitters

Pantalon de charpentier droit décontracté Dickies, 55$ chez Amazon

Pantalon cargo de Dickies, à partir de 35$ chez Amazon

Pantalon Dickies série EDS, 21$ chez Amazon

