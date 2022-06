Ce piercing populaire dans les années 2000 fait un retour en force en 2022

Partager







Non, vous ne rêvez pas: c’est le temps de ressortir vos barbels de nombril, car ce piercing ultra populaire dans les années 1990 et 2000 fait un retour marqué!

C’était écrit dans le ciel, puisque les années 2000 sont plus tendance que jamais. String apparent, minijupe, crop top papillon: cette décennie prend de plus en plus de place dans nos garde-robes et nos looks beauté.

Durant les années 2000, plusieurs stars, comme Britney Spears, Beyoncé et Kim Kardashian, étaient des adeptes du nombril percé.

Ce bijou se porte parfaitement avec la grande tendance Y2K qu'on voit de plus en plus et qui permet de dévoiler son ventre, soit celle des pantalons (ou jupe!) taille basse.

Cette tendance est aussi populaire en 2022. En plus de Miley Cyrus et Normani, Billie Eillish a révélé sur Instagram qu’elle avait un piercing de nombril et Hailey Bieber s’est fait percer le sien également.

On pense aussi à Vanessa Hudgens qui rock cette tendance depuis plusieurs années!

La toute dernière star à avoir dévoilé son nouveau piercing audacieux? Celle qui semble lanceer toutes les tendances ces temps-ci, Dua Lipa! Elle a révélé son bijou simple et argenté au travers de son corset lâchement lacé.

Pas de doute, cette tendance revient pour la décennie à venir et nous donne une bonne raison de nous procurer un bijou au goût du jour!

La plateforme de magasinage en ligne Etsy a d’ailleurs dressé une liste des tendances bijoux à surveiller, et les piercings de nombril se hissent au sommet de l’énumération. Plusieurs personnes se sont donc nouvellement percé le nombril, ou cherchent à actualiser leur bijou avec des modèles récents, souvent beaucoup plus épurés dans leur design que ceux du passé.

Anneau de nombril or rose, à partir de 35$ sur Etsy:

via Etsy

Toutefois, les brillants et les cristaux reviennent également en force!

Bijou doré avec détails en cristaux, 18$ sur Etsy:

Bon perçage!

