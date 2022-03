Ce maillot de bain sexy donne l'illusion de longues jambes

Partager







L’été sera sexy, si on se fie à la tendance phare que laissent présager les photos de vacances des vedettes et des influenceuses mode : le bikini échancré!

Culotte en V, ou en string ou bien en version une-pièce... ce qui est important, c’est de porter notre culotte le plus haut sur la cuisse possible!

Cette tendance phare des années 80 est plus présente que jamais en 2022 et nous permet d’obtenir des jambes de gazelle grâce à l’effet allongeant de cette coupe. Appuyée sur la hanche et même juste au-dessous de la taille, la culotte échancrée crée une silhouette flatteuse qui met de l’avant nos jambettes.

Mais attention, cette coupe a du même coup pour effet de raccourcir le tronc. L’important est donc de choisir un haut pas trop massif qui ne viendra pas créer un effet de coupure entre le haut et le bas. Par exemple, le haut triangle est une bonne option pour celle qui a un petit tronc.

Sinon, le maillot une-pièce demeure un classique dans sa version échancrée et il vous fera sentir comme une véritable déesse sur le bord de la plage!

Voici quelques modèles qui nous sont tombés dans l’oeil :

Bikini vert Tea You chez Dynamite - 82$ le haut et 80$ le bas

Bikini «mix & match» Babaton chez Aritzia - 60$ pour le haut et le bas

Une-pièce échancré avec une bretelle chez Simons - 45$

Maillot échancré à jambe haute de Ardène - 15,90$ pour le bas

Une-pièce échancré Palma - en solde à 21$ chez Dynamite

Bas de bikini coquin haut sur la jambe de Aerie - en rabais à 26$

Bikini triangle en nylon recyclé Twik chez Simons - Haut et bas 25$

À vos maillots!

