Voici pourquoi certaines influenceuses beauté coupent leurs cils du bas

Si tu croises des gens qui ont décidé de dire adieu à leurs cils du bas, tu ne rêves pas! Une nouvelle tendance TikTok montre comment se départir de ses précieux cils pour des raisons esthétiques. Tendance nichée ou phénomène en croissance? On explique tout!

Habituellement, on souhaite trouver des solutions miraculeuses qui permettent de faire pousser ses cils. Étrangement, c’est plutôt le contraire qui intéresse certaines tiktokeuses par les temps qui courent. Des vidéos virales sur TikTok montrent comment tailler ses cils du bas à l’aide de ciseaux. Cette tendance, qui en surprend plusieurs, peut s’avérer dangereuse.

Pourquoi se couper les cils?

La raison derrière cette coupe impulsive des cils du bas est un désir d’ouvrir son regard. Une fois la frange du bas écourtée, on met l’accent sur les cils volumineux du haut, selon les adeptes. Celles qui passent un coup de ciseau sous leurs yeux s’imaginent donc un regard complètement changé et lumineux à titre de récompense... ce qui n’est pas le cas.

Une pionnière de la technique a récolté plus de 21 millions de vues sur sa vidéo TikTok. Celle qui s’improvise coiffeuse d’un instant déplore que ses cils du bas créent une ombre sur son visage et croit que ces derniers rapetissent son regard.

Nombreuses sont celles qui ont réagi dans les commentaires, soulignant au passage que le but réel des cils est de protéger les yeux en général.

Quels sont les dangers de couper ses cils?

En plus de ne pas être utile, cette technique peut avoir des conséquences sur la santé. Ce n’est pas une surprise: nos cils sont utiles! En effet, ils nous évitent que la poussière ou la sueur entre dans nos yeux, ils nous protègent des rayons du soleil et ils préviennent la sécheresse oculaire. Enlever ses cils peut aussi causer des infections.

Du reste, utiliser une paire de ciseaux aussi proche des yeux peut être à l’origine de fâcheux accidents... On comprend rapidement que ce n’est pas une tendance à suivre.

Quelle est la solution pour agrandir son regard?

Pour obtenir des «yeux de biche», une solution simple qui ne date pas d’hier s’offre à toi. On étend sur la muqueuse de la paupière inférieure une ligne d’eyeliner blanc qui illumine l’œil et accorde moins d’importance aux cils. On obtient un regard éveillé instantané!

Cette manie de vouloir se débarrasser des cils du bas, due à la tendance TikTok, doit cesser d’influencer les consommatrices de la plateforme. L’heure est à la protection de nos beaux yeux pour les garder en santé!

